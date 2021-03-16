Eric＆金烔完见面了！PO酒杯照认证，金烔完直播中表示：「神话不可能解散」

昨天神话部份成员疑似不合的新闻让不少人担忧，昨晚几位成员已经见面商讨，金烔完见也在直播节目里明确表示不会解散！

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神话Eric发长文曝疑似与金烔完不合，金烔完回应：我们会见面聊！

Eric是14日在IG上掀起话题，15日金烔完见参加Naver NOW节目《YESCINE》时，有听众问到会不会解散，主持人金应洙说6个人一起度过23年怎么可能会一点矛盾都没有，金烔完见也说：「没错，但解散是不可能的。正是因为有人这样讲，我会更受刺激，更坚持下去的。适度的杂音都能接受、理解和忍耐，为了不受它们干扰地撑下去，我们6个人都在努力。」



昨晚Eric和金烔完见同时在各自的IG上PO出四个酒杯的照片，Eric留言说：「长久以来积累了很多对彼此伤心的点，聊了很多还没聊完。 成员们正在寻找解决方案，如果是神话的粉丝，就请暂停对个别成员的批判，稍微等一下吧，拜托了。」



金烔完见在自己的IG写道：「成员们见面正在聊。长久以来积攒了很多误会，正在虚心坦怀地沟通，正在努力。 因为今天和成员们的聚会，直播暂且延迟，希望大家谅解。」



（图：IG@ericofficial__，Naver NOW《YESCINE》截图）

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