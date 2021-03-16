【有片】你絕對想不到金素妍還有這樣的一面！這濃濃的不良少女氣息XD

《The Penthouse》中金素妍完美演繹了可恨又可憐的千瑞珍，美豔霸氣還惡毒，讓觀眾們入戲頗深。

千瑞珍對婚姻不忠，在事業上很拼但不擇手段，總之又是一個壞透了的角色。 這個人設除了漂亮，似乎沒有值得誇的地方。 而金素妍的演繹也很到位，無論是眼神還是表情，感覺她就是惡毒女千瑞珍本人。



▲SBS《The Penthouse 2》

雖然從業以來金素妍只演過兩次反派，奈何無論是徐迎美（《夏娃的誘惑》）還是千瑞珍都太深入人心了，讓大家覺得她就是惡女專業戶，但其實她也演過搞笑片。 最近被網民們戲稱是「防止過度投入千瑞珍」的一則影片在韓網上熱傳，萬萬沒想到我們美豔的千老師還有隱藏的搞笑實力。



▲MBC《時尚媽媽》

2017年播出的韓劇《時尚媽媽》中，金素妍就友情客串了一個角色，飾演付緹娜（崔汝珍 飾）的獄友羅興新。 她頂著一頭已經過時的玉米須黃卷髮登場，戴著鼻環，把棒棒糖當做香煙一樣用手指夾著，再配上一件皮夾克外套，整個人都散發著濃濃的不良氣息。 羅興新的人設是個從國外回來的韓喬，她說著一口極不流利的韓語，一出場就引人爆笑。



▲MBC《時尚媽媽》

和冷豔惡毒的千瑞珍完全不同的羅興新，自帶傻萌氣場，一起通過影片來看一看吧。



「圖：YouTube@TV-People、SBS《The Penthouse 2》、MBC《時尚媽媽》」

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