觀眾力證《The Penthouse 2》「羅愛喬」其實是「秀蓮」假扮的！金順玉編劇請讓觀眾如願吧～

《The Penthouse》系列中觀眾們最愛的是誰？ 肯定是雙商在線白富美秀蓮（李智雅 飾）了。

雖然第1季最後秀蓮被狗血鬼教母金順玉給寫死了，但第2季卻出現了一個和她長得一模一樣的羅愛喬，雖然臉是一模一樣，但少了秀蓮的高貴優雅，難怪觀眾們都表示「求編劇讓秀蓮復活」。隨著劇情的深入，觀眾們開始猜測羅愛喬可能是秀蓮假扮的，秀蓮根本沒有死！！這樣的想法讓觀眾們彷彿打了雞血一樣興奮，難道秀蓮真的要回來了？ 眾人還找出證據來佐證。

首先是第1季中的開篇畫面，代表秀蓮的雕塑手中握著道，而第2季中這把刀被放到了羅愛喬的手裡。 而且每次羅愛嬌提到錫勛（金永大 飾）、錫京（韓智賢 飾）和裴露娜（金賢秀 飾）時表情都很微妙。



▲SBS 《The Penthouse》、SBS《The Penthouse 2》

再加上羅愛嬌曾表示：「申秀蓮死了，感覺還真怪，就像是我死了一樣」，當時她的眼神也十分複雜。 當周丹泰（嚴基俊 飾）說河恩星（崔藝彬 飾）是殺死裴露娜的兇手時，羅愛喬的臉上出現了秀蓮獨特的惋惜表情。



▲SBS《The Penthouse 2》

此外，周丹泰問羅愛嬌是否要見雙胞胎時，羅愛喬眼神動搖，作為被隱藏的雙胞胎親生媽媽，她本不應該拒絕和孩子們見面，這樣才是回到周丹泰身邊最簡單直接的方法。後來她更是偷偷躲在遠處看孩子們，落淚的樣子讓人看得惋惜。



▲SBS《The Penthouse 2》

網友們還找出了諸多細節，周丹泰看到早起吃早餐的羅愛喬一臉驚訝，反問：「你怎麼起這麼早？ 」這也暗示真正的羅愛喬和秀蓮生活方式不同，早起的人實則是秀蓮，因為一個人的習慣不會那麼容易改變。觀眾們也懷疑秀蓮被周丹泰刺傷時的那句「周丹泰，你怎能...」，秀蓮和周丹泰的矛盾由來已久，應該早就預料到周丹泰會對自己下毒手，而不會在被害時反問對方，就像被背叛一樣。

細心的觀眾又發現羅愛喬的蝴蝶紋身和第1季里公開的模樣有細微差別，很難不讓人懷疑這是個新紋身。 再加上第8集末尾，就連羅根李（朴殷碩 飾）都懷疑她是秀蓮，更讓觀眾們堅信第1季大結局中死去的其實是雙胞胎親媽羅愛喬，而第2季中亮相的羅愛嬌則是秀蓮假扮的。



▲SBS 《The Penthouse》、SBS《The Penthouse 2》

「圖：SBS 《The Penthouse》、SBS《The Penthouse 2》」

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