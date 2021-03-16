【有片】你绝对想不到金素妍还有这样的一面！这浓浓的不良少女气息XD

《The Penthouse》中金素妍完美演绎了可恨又可怜的千瑞珍，美艳霸气还恶毒，让观众们入戏颇深。

千瑞珍对婚姻不忠，在事业上很拼但不择手段，总之又是一个坏透了的角色。 这个人设除了漂亮，似乎没有值得夸的地方。 而金素妍的演绎也很到位，无论是眼神还是表情，感觉她就是恶毒女千瑞珍本人。



▲SBS《The Penthouse 2》

虽然从业以来金素妍只演过两次反派，奈何无论是徐迎美（《夏娃的诱惑》）还是千瑞珍都太深入人心了，让大家觉得她就是恶女专业户，但其实她也演过搞笑片。 最近被网民们戏称是「防止过度投入千瑞珍」的一则影片在韩网上热传，万万没想到我们美艳的千老师还有隐藏的搞笑实力。



▲MBC《时尚妈妈》

2017年播出的韩剧《时尚妈妈》中，金素妍就友情客串了一个角色，饰演付缇娜（崔汝珍 饰）的狱友罗兴新。 她顶著一头已经过时的玉米须黄卷发登场，戴著鼻环，把棒棒糖当做香烟一样用手指夹著，再配上一件皮夹克外套，整个人都散发著浓浓的不良气息。 罗兴新的人设是个从国外回来的韩乔，她说著一口极不流利的韩语，一出场就引人爆笑。



▲MBC《时尚妈妈》

和冷艳恶毒的千瑞珍完全不同的罗兴新，自带傻萌气场，一起通过影片来看一看吧。



「图：YouTube@TV-People、SBS《The Penthouse 2》、MBC《时尚妈妈》」

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