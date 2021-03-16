So sweet！《The Penthouse》尹鐘焄送禮物給粉絲，認證合照笑容溫暖

不止一次反過來送禮物給粉絲，尹鐘焄真的太暖啦！

昨天，尹鐘焄是所屬社在他的官方IG上PO出禮物認證照片，留言表示：「感謝大家一直以來對尹鐘焄演員的支持和守護，尹鐘焄為大家準備了禮物。 因為尹演員希望親自挑選和購買，所以很抱歉遲了一些，感謝大家的等待。 尹演員說，準備的過程非常開心和激動，因為有喜愛自己的粉絲而感到很有力量。 這些禮物會由尹演員親自用快遞寄給大家。 」hashtag里還加了「病弱sexy」、「黑化sexy」等等keyword。

照片裡的尹鐘焄戴著黑色棒球帽，手裡捧著好幾個紙袋，看起來都是要送給粉絲的禮物，低頭看的時候那個笑容太溫柔啦：



不得不說，現實里的尹鐘焄真是好sweet，跟電視劇《The Penthouse》里接連背叛初戀2次的河尹哲截然不同！



（圖：SBS《The Penthouse 2》劇照）

而且尹鐘焄對粉絲的愛遠不止表現在這一次，之前《The Penthouse 2》開播前一天、也就是2月14日，他還做了網路直播與粉絲聊天，並現場做了情人節巧克力送給大家。



（圖：YouTube@윤종훈_yoonjongactor）

尹鐘焄最開始送禮物給粉絲，是因為有粉絲除了送給他信件，還開始寄禮物給他。 尹鐘焄在粉絲官咖裡說：「除了真情和心意之外，我不會再收其他禮物。 粉絲對我的喜愛已經足夠讓我感恩，給了我很多力量。 」



（圖：YK Media Plus）

（封圖：IG@yoonjongactor_official）

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