神话Eric发长文曝疑似与金烔完不合，金烔完回应：我们会见面聊！

神话，作为韩国K-POP界最长寿的男团，一直是无数爱豆团敬仰的对象，然而日前队长Eric疑似爆料队内不合，震惊了所有人。



▲神话官方facebook

14日下午，Eric在个人SNS上发布了一篇长文，并@了队友金烔完的帐号，他在长文中写道：「本想静待事情解决，但内部的问题与外部判断的问题相差甚远，分歧越发严重。 」

他还暗示金烔完将重心放在个人活动上，导致团队活动受到影响，表示自己为组合活动付出了很多心力，但反而单方面的被骂，吐露了内心的委屈，向单方面支持金烔完，而对自己进行恶意辱骂的粉丝予以警告。 之后的文章中，Eric表示自己没有能联系上金烔完的方法了，并表示两人失去联系已经很久，希望Andy代为转告金烔完在明天的直播中邀请自己，希望大家通过对话解决问题，并表示得到答覆后会将文章删除。



▲@muneric

此前，金烔完通过SNS APP Club House透露神话活动不透明，引起不少神话粉丝的不满，因此有不少网民猜测Eric的本次发文是在解释这个原因。 Eric发文之后，金烔完也在SNS上表露心声，向粉丝道歉的同时也表示成员们将於15日见面商讨，同时疑似「反击」Eric：「比起联络我个人，你倒是接从去年开始就一直筹备活动的制作团队的电话啊，好好商讨让他们可以放心认真筹备啊，这样无论是神话粉丝还是都不会遇到这种事情。 」



▲@danedwkim11

作为一支出道了20年的老牌韩流爱豆团，神话成员们之间的兄弟情一直是粉丝们津津乐道的话题。 但如今却传出不合，队友隔空喊话狙击对方，让粉丝们很是震惊，不少人表示：「朋友之间有争吵很正常，希望他们尽能够快解决」、「3月24日是出道纪念日，你们是故意的吗？ 准备给大家一个惊喜？？ 」、「出道日当天是准备直播吵架吗？ 」、「爱豆团多多少少都存在矛盾」等。

「图：IG@danedwkim11、@muneric、ericofficial__ 」

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