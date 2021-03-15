太閃！李尚禹白色情人節給在拍攝《The Penthouse 2》的金素妍送上驚喜：「今天也要加油～我愛你♥」

14日（白色情人節），李尚禹給在拍攝《The Penthouse 2》的妻子金素妍送上驚喜（花、餅乾、卡片）。

收到禮物的金素妍：「喔摸～這是怎麼回事？怎麼回事，那些是什麼呀？」經紀人：「是餅乾。」金素妍：「喔摸～喔摸～現在拿也可以嗎？」他還準備了餅乾給工作人員呢！





（圖：IG@sysysy1102）

卡片寫著「素妍啊！再撐一會兒...剩下的拍攝好好完成後，就可以好好躺著～～今天也要加油～我愛你♥蠶蠶蠶蟲（누에누에누에고치，可能是夫妻之間的暗號？）。」



（圖：IG@sysysy1102）

這也讓不少網友表示：「哇～姐夫好浪漫」、「最近看過最甜蜜的」、「看到千瑞璡笑的樣子真好」、「真的好帥啊！那些花和那些餅乾ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」、「是愛稱嗎？好可愛」、「姊姊好像過得很幸福」、「有那樣的丈夫就沒有心願了」等等。



金素妍目前還在拍攝《The Penthouse 2》（預計拍到3月底），李尚禹也有特別出演。之前公開的花絮中，兩人只要一對眼就會笑場，還有李尚禹一亮相時，他也馬上跟大家介紹：「這是我先生」跟千瑞璡真的有很大的反差呀～



（圖：YouTube@SBS Catch）



（封面圖：IG@bbbjovi、IG@sysysy1102）

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