[有雷]《黑道律師文森佐》西裝+顏值就是一切！宋仲基因「確診者」計畫險失敗超切合時事！（EP7）

[有雷]《黑道律師文森佐》一集比一集更精彩，更多意想不到的笑梗等著觀眾們，繼上一次的藍寶堅尼後，這次更有精采的宋仲基西裝秀，帥氣讓觀眾們跟那位店員一樣拍手讚嘆，並且劇情還切合疫情時局出現了「確診者」！



照片：tvN

宋仲基在《黑道律師文森佐》中從第一集開始就集集像是西裝秀一樣，展現完美又合身的西服LOOK，到了這一集更是像換婚紗一樣，換上了一套又一套的帥氣西裝，令人目不暇給。





照片：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖

在漂亮贏得了裁判之後，女主角提議贈送他想要的禮物，文森佐要求的竟是手工西裝10套！雖然在劇中女主角全汝彬等到睡著，但這樣的畫面實在太養眼，觀眾們應該是不容錯過的，心情就像那位替文森佐量身的店員一樣，每一套都在一旁拍手讚嘆不已。





照片：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖

為阻擋黃金廣場被拆除，文森佐與曹社長安排了紅衣人應戰，也刻意放消息給對方，沒想到遊覽車上滿滿的紅衣人打手們卻有一位接到了電話，並說自己被匡列為「密集接觸者」！相當切合目前的疫情時局，也因為有一位接到電話之後全車的人都必須進行隔離了！不過文森佐也沒被這情況擊敗，黃金廣場的居民們集結也能獲得勝利！甚至不忘向本集前段帶到的名畫「聖女貞德」致敬〜



照片：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖

首圖：tvN

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