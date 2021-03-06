經典韓劇《宮》宣佈重拍！韓網友大推主演人選：金永大&金賢秀

在《The Penthouse》裡屢屢受阻的愛情，就通過《宮》來完成吧！
昨天有消息稱經典韓劇《宮》有計劃重新翻拍，立即有熱心網友開始推薦演員人選，分享到網上後獲得不少支持！
（圖：MBC《宮》海報）
2006年版的皇太子李信由朱智勳飾演，這次網友就推薦新人演員金永大。
（圖：SBS《The Penthouse》劇照）
2017年出道的他已經演過《意外發現的一天》、《The Penthouse》等大熱劇集，因為五官立體精緻、身材高大，還被一些人誇讚為“小姜棟元”，隨便一個眼神都是深情滿滿：
（圖：MBC《意外發現的一天》劇照）
女主角申採靜的推薦人選則是金賢秀！金賢秀10歲就開始演戲，現在20歲的她已經有二十幾部電影和電視劇的出演經驗，演技和外形都十分優秀：
（圖：HODU Ent.）
而且還和金永大一同出演《The Penthouse》，第一季裡兩人的角色就互相有好感，可惜因為種種原因直到現在也沒能在一起，其實這一對cp也有很高呼聲啊！
（圖：SBS《The Penthouse》劇照）
而且金賢秀的古裝扮相大家也見過，就是在SBS電視劇《來自星星的你》裡飾演朝鮮時代的少女千頌伊，當時她出演《Running Man》還被劉在錫說過有些像尹恩惠：
（圖：SBS《來自星星的你》截圖）
在《The Penthouse》這部充斥“風雨”、反轉、矛盾衝突不斷升級的劇集裡，金永大飾演的朱碩勳和金賢秀飾演的裴羅娜可謂是為數不多讓人有青春校園甜蜜感的角色，對於裴羅娜這個角色暫且不評價，如果換一部劇的話，兩個人的化學反應都令不少網友覺得期待！
（圖：SBS《The Penthouse》截圖）
（封圖：SBS《The Penthouse》劇照）
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