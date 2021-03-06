经典韩剧《宫》宣布重拍！韩网友大推主演人选：金永大&金贤秀

在《The Penthouse》里屡屡受阻的爱情，就通过《宫》来完成吧！

昨天有消息称经典韩剧《宫》有计划重新翻拍，立即有热心网友开始推荐演员人选，分享到网上后获得不少支持！



（图：MBC《宫》海报）

2006年版的皇太子李信由朱智勋饰演，这次网友就推荐新人演员金永大。



（图：SBS《The Penthouse》剧照）

2017年出道的他已经演过《意外发现的一天》、《The Penthouse》等大热剧集，因为五官立体精致、身材高大，还被一些人夸赞为“小姜栋元”，随便一个眼神都是深情满满：



（图：MBC《意外发现的一天》剧照）



（图：IG@youngdae0302)

女主角申采静的推荐人选则是金贤秀！金贤秀10岁就开始演戏，现在20岁的她已经有二十几部电影和电视剧的出演经验，演技和外形都十分优秀：



（图：HODU Ent.）

而且还和金永大一同出演《The Penthouse》，第一季里两人的角色就互相有好感，可惜因为种种原因直到现在也没能在一起，其实这一对cp也有很高呼声啊！



（图：SBS《The Penthouse》剧照）



（图：SBS《The Penthouse》剧照）

而且金贤秀的古装扮相大家也见过，就是在SBS电视剧《来自星星的你》里饰演朝鲜时代的少女千颂伊，当时她出演《Running Man》还被刘在锡说过有些像尹恩惠：



（图：SBS《来自星星的你》截图）

在《The Penthouse》这部充斥“风雨”、反转、矛盾冲突不断升级的剧集里，金永大饰演的朱硕勋和金贤秀饰演的裴罗娜可谓是为数不多让人有青春校园甜蜜感的角色，对於裴罗娜这个角色暂且不评价，如果换一部剧的话，两个人的化学反应都令不少网友觉得期待！



（图：SBS《The Penthouse》截图）

（封图：SBS《The Penthouse》剧照）

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