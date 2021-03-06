不只是歌手！那些年Rain出演過的影視作品，從單親爸爸、賽車手到殺手都有！

除了有許多熱門歌曲外，Rain出道以來也演出過不少優秀的作品～

歌壇上的大前輩Rain，靠著去年《GANG》的逆襲，成功再度獲得大眾的喜愛，而迎來人生中第二個的全盛期，除了歌手這個身分非常活耀外，今天也一起來認識看看演員鄭智薰！

2003年藉由電視劇《小爸爸上學去》成為演員出道，與演員孔曉振合作，優秀的演繹了單身爸爸的角色，精湛的演技讓他當時就獲得許多關注，第一部主演的戲劇就獲得好評。



(圖片來源：KBS《小爸爸上學去》官方劇照)

隔年更是演出火紅全亞洲的電視劇《浪漫滿屋》，完美的消化了傲嬌男主李英宰，當時收視率高達40.2%，得到巨大的迴響，還把版權出口到許多海外國家，更讓Rain成為頂級的亞洲明星～



(圖片來源：KBS《浪漫滿屋》官方劇照)

後來2008年時更是進軍了好萊塢，連續出演了電影《極速賽車手》以及主演的《忍者刺客》，標準的東方面孔在當時也造成不小話題，也將他的知名度更提升！



(圖片來源：《忍者刺客》官方海報)

退伍後時隔四年透過電視劇《對我而言可愛的她》回歸，還未開播就以32億的韓元，把版權賣給中國，可見驚人的號召力，不過後來2016年的《回來吧大叔》，卻因為同時段《太陽的後裔》而受到衝擊，後來主演的電影《自行車王嚴福童》，也受到一些話題而票房失利。



(圖片來源：《自行車王嚴福童》官方海報)

不過雖然如此Rain仍是相當的認真演戲，2019年MBC的《Welcome 2 Life》中擔任律師一角，又讓人看見他大幅進步的演技，獲得不少好評，也希望之後會帶來更多精彩的戲劇。

(封圖來源：IG@rain_oppa)

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