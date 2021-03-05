時隔15年！人氣漫畫《宮》確定重新翻拍，網友：「如果要演這些角色的話，真的要好好選角」

2006年播出的電視劇《宮》，由尹恩惠、朱智勳、金楨勳、宋智孝主演。

改編自韓國漫畫家朴素熙的同名漫畫，假設大韓民國也像英國、日本一樣為君主立憲制的背景之下所展開的故事。當年播出時，最高收視還超過27％，有著巨大人氣，這部在小編心中是經典之一（有不少人也是吧？）。



（圖：MBC《宮》）

負責《宮》的經紀公司最近和電視劇製作公司 Group8 簽訂翻拍《宮》的合約。Group8 製作過有名的電視劇有《對不起，我愛你》、《宮》、《幻想情侶》、《花樣男子》、《我的ID是江南美人》等。最近，《宮》漫畫也通過全彩網漫的方式在 Kakao Page 重新連載。



（圖：재잠미디어）

消息一公開，讓不少網友表示：「期待選顏值高一點的」、「裕珍啊...珍久啊...」、「希望快點出選角，想要看看誰演」、「徐康俊可以演律」、「《宮》的美術執導太厲害，肯定會被比較的」、「拜託 所炫...」、「比起演員選角，更擔心美術服裝」、「秀智采靜、朴寶劍劍李律」、「那時候大家都是蹩腳演技，希望這次能有演技的演員們出演就好」、「如果要演這些角色的話，真的要好好選角」、「OST也超經典」、「希望能原封不動地引進美術組」等等。大家有心目中的人選嗎？



（圖：MBC《宮》）

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