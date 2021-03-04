金志洙承認參與校園暴力並道歉，《月升之江》拍完18集陷進退兩難境地

南韓演員金志洙承認曾參與校園暴力，并為此道歉。
《月升之江》男主金志洙深陷校園暴力醜聞，多名同學細節爆料：他的行為和流氓沒兩樣
金志洙通過個人IG公開道歉，並附上了手寫信。 他在文中表示：「對於過去，我沒有任何辯解的餘地，這是不可原諒的行為。 自從做演員後，就掩蓋了自己的過去，也受到了大眾關注，但是心裡一直對過去有負罪感，想要挽回，黑暗的過去總是壓抑著我。 向經歷了許久的痛苦的人們謝罪，我會反省一生無法洗清的過去，並努力悔改。 向因為我而受到傷害的所有人再次道歉。 」
▲IG@actor_jisoo
金志洙還提到希望自己個人的過錯不要影響到其主演的電視劇。 金志洙和金所炫主演的古裝劇《月升之江》 正在播出中，據悉20集的該作品已經基本完成了18集的拍攝，此時突然爆出男主角的校暴醜聞，劇組現在也是進退兩難，有相關人士 透露：「演員本人無法說自己退出拍攝，劇組也因為責任重大沒辦法做出選擇，現在能做的是儘快剪輯好，盡可能不妨礙觀眾們觀看。 」
▲KBS《月升之江》
「圖：IG@actor_jisoo、KBS《月升之江》」
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