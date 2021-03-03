《月升之江》男主金志洙深陷校園暴力醜聞，多名同學細節爆料：他的行為和流氓沒兩樣

正在熱播的《月升之江》男主角金志洙（Jisoo）陷入最大的危機中。

「校園暴力」風波從韓國體壇蔓延到了娛樂圈，範圍越來越大。 根據3月3日的各大韓媒報導稱，男演員金志洙也深陷其中，已經有多人在韓網上爆料上學時期曾遭到過金志洙的校園暴力，因提及各種細節，讓網民們震驚的同時也抱著半信半疑的態度。



先有自稱是金志洙中學同學的A某在網路上留言稱：「金志洙是校暴加害者，2006年-2008年期間從S中學畢業的他故作善良，帶著特有的笑容出現在電視裡，但他依舊是個校暴加害者，是個不良少年。 和他一起的那幫人很有組織性，我沒辦法忘記金志洙他們故意挑釁的事情，他們那群人裡只要有一個遇到讓自己心情不好的事情，就會來一群人毆打、辱駡。 從中學開始金志洙就抽煙，還經常讓同學去買煙，吃飯的時候遇到不喜歡的食物，他們故意用勺子戳來戳去，或者放在嘴裡噴向周圍的同學，看到吐出來的食物粘在同學的臉上和衣服上，那幫人就會哈哈大笑。 欺負這個詞已經無法形容他們的行為了，我是從三年級開始被他們欺負的，就是因為看到他們那幫人裡有人搶了別人的文化商品券，我說了一句要報警。 」

網民們還沒來得及消化A某爆料的事情，又有自稱是金志洙同學的網民繼續揭露他學生時期的事情，爆料金志洙不分男女地實施性侵，此事更是震驚全韓網。



B某稱：「2010年每週四五六都會按時出現在弘大夜店的金志洙.... 那天他和朋友一起去的，說他倆是話劇演員，過去10年了我還記得那麼清楚，就是因為他們常常出現，被夜店攝影師拍到的照片就有無數，當時我還是自己住，他就問我能不能去我家，但那個時候他已經有女友了。 金志洙93年出生，那時在讀高二，還未成年，說是用了假身份證進的夜店。 」

又有C某爆料：「金志洙20歲出頭的時候經常和朋友去我週末打工的居酒屋，他朋友也是一群小混混，頭髮、衣服一看就不是什麼好人，經常摟著女生一起玩。 昨天終於爆出來了啊，第一次在電視上看到他就震驚了，和他有一夜情的陌生女生太多了，他還喜歡摸別人。 」

再有自稱是金志洙同班同學的D某透露：「金志洙那幫人犯下的事情和黑幫流氓沒兩樣，暴力、辱罵、吸煙對他們來說是最稀鬆平常的事了，還喜歡搶或者破壞別人的東西，甚至逼迫別人高價買下他們的私服，在公車或者餐廳里故意吐痰在別人衣服上。 經常把睡了誰誰誰之後拋棄了這種話掛在嘴上炫耀，還把和自己發生關係的女生介紹給其他人。 」



還有多名網民爆料稱：「性侵對他來說也是常事」、「他逼著男同學自慰，是個把XX塗在對方臉上的瘋子，如果今後要上法庭的話，我有錄音可以提供」、「他還性侵過男生」等。

對於網民們對金志洙的種種爆料，金志洙的SNS已經關閉了留言功能。此外，3日Keyest對網傳金志洙涉嫌校園暴力一事發表官方聲明，表示將通過郵件接收大眾的舉報信息，希望大家能夠根據事實反映，同時表示若發件人允許，希望可以雙方見面聽取意見，Keyest將盡全力解決本次的事情。

「圖：IG@actor_jisoo」

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