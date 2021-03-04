金志洙承认参与校园暴力并道歉，《月升之江》拍完18集陷进退两难境地

南韩演员金志洙承认曾参与校园暴力，并为此道歉。
《月升之江》男主金志洙深陷校园暴力丑闻，多名同学细节爆料：他的行为和流氓没两样
金志洙通过个人IG公开道歉，并附上了手写信。 他在文中表示：「对於过去，我没有任何辩解的余地，这是不可原谅的行为。 自从做演员后，就掩盖了自己的过去，也受到了大众关注，但是心里一直对过去有负罪感，想要挽回，黑暗的过去总是压抑著我。 向经历了许久的痛苦的人们谢罪，我会反省一生无法洗清的过去，并努力悔改。 向因为我而受到伤害的所有人再次道歉。 」
▲IG@actor_jisoo
金志洙还提到希望自己个人的过错不要影响到其主演的电视剧。 金志洙和金所炫主演的古装剧《月升之江》 正在播出中，据悉20集的该作品已经基本完成了18集的拍摄，此时突然爆出男主角的校暴丑闻，剧组现在也是进退两难，有相关人士 透露：「演员本人无法说自己退出拍摄，剧组也因为责任重大没办法做出选择，现在能做的是尽快剪辑好，尽可能不妨碍观众们观看。 」
▲KBS《月升之江》
「图：IG@actor_jisoo、KBS《月升之江》」
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