SHINee Key公開不得不搬出宿舍的原因：那個瞬間我超想打珉豪的後腦勺XD

男團SHINee最近發行了新專輯，成員們也紛紛亮相各大綜藝節目為專輯做宣傳。

日前，珉豪和Key就做客了MBC節目《救救我吧，Homes》，珉豪更是透露搬出了住了10年之久的宿舍，剛剛開始獨居生活3個月。大家都知道韓國的愛豆團從練習生到出道，很多都是一起住宿舍，SHINee也不例外。不過比起珉豪才從宿舍獨立出來不久，Key早早就搬家了。



▲MBC《救救我吧，Homes》截圖

這件事還要追溯到2018年的一期《Happy Together4》，Key公開了為何下定決心要搬出宿舍的理由。當時Key表示：「大家一起住宿舍，不活動的時候待在一起的時間很多，待久了你會討厭對方的腳步聲，甚至他吃飯的樣子都會讓你討厭，因為相處久了就會有倦怠期。 某天我正在客廳裡看電視，珉豪就從房間裡走了出來，那個瞬間我非常想衝上去打他的後腦勺。 」明明珉豪什麼事情都沒有做，Key卻突然有了這種衝動，他也意識到如果再一起住下去可能真的會發生互相傷害的事情，於是就下定決心搬出了宿舍。



▲KBS2《Happy Together 4》截圖

也許這就是距離產生美的真正的含義吧，即使是家人，也會因為相處過久而猛然產生瞬間的厭惡，這也就是每個人需要獨處的原因。而比起家人，愛豆團員之間相處的時間更久，不僅工作在一起，連回到宿舍都還在面對面，仔細想想確實很有可能壓得人喘不過氣來，早早就領悟到這一點的Key也在自己第一時間冒出負面想法的時候搬了出來。

「截圖：KBS2《Happy Together4》、MBC《救救我吧，Homes》」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞