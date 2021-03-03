《月升之江》男主金志洙深陷校园暴力丑闻，多名同学细节爆料：他的行为和流氓没两样

正在热播的《月升之江》男主角金志洙（Jisoo）陷入最大的危机中。

「校园暴力」风波从韩国体坛蔓延到了娱乐圈，范围越来越大。 根据3月3日的各大韩媒报导称，男演员金志洙也深陷其中，已经有多人在韩网上爆料上学时期曾遭到过金志洙的校园暴力，因提及各种细节，让网民们震惊的同时也抱著半信半疑的态度。



先有自称是金志洙中学同学的A某在网路上留言称：「金志洙是校暴加害者，2006年-2008年期间从S中学毕业的他故作善良，带著特有的笑容出现在电视里，但他依旧是个校暴加害者，是个不良少年。 和他一起的那帮人很有组织性，我没办法忘记金志洙他们故意挑衅的事情，他们那群人里只要有一个遇到让自己心情不好的事情，就会来一群人殴打、辱駡。 从中学开始金志洙就抽烟，还经常让同学去买烟，吃饭的时候遇到不喜欢的食物，他们故意用勺子戳来戳去，或者放在嘴里喷向周围的同学，看到吐出来的食物粘在同学的脸上和衣服上，那帮人就会哈哈大笑。 欺负这个词已经无法形容他们的行为了，我是从三年级开始被他们欺负的，就是因为看到他们那帮人里有人抢了别人的文化商品券，我说了一句要报警。 」

网民们还没来得及消化A某爆料的事情，又有自称是金志洙同学的网民继续揭露他学生时期的事情，爆料金志洙不分男女地实施性侵，此事更是震惊全韩网。



B某称：「2010年每周四五六都会按时出现在弘大夜店的金志洙.... 那天他和朋友一起去的，说他俩是话剧演员，过去10年了我还记得那么清楚，就是因为他们常常出现，被夜店摄影师拍到的照片就有无数，当时我还是自己住，他就问我能不能去我家，但那个时候他已经有女友了。 金志洙93年出生，那时在读高二，还未成年，说是用了假身份证进的夜店。 」

又有C某爆料：「金志洙20岁出头的时候经常和朋友去我周末打工的居酒屋，他朋友也是一群小混混，头发、衣服一看就不是什么好人，经常搂著女生一起玩。 昨天终於爆出来了啊，第一次在电视上看到他就震惊了，和他有一夜情的陌生女生太多了，他还喜欢摸别人。 」

再有自称是金志洙同班同学的D某透露：「金志洙那帮人犯下的事情和黑帮流氓没两样，暴力、辱骂、吸烟对他们来说是最稀松平常的事了，还喜欢抢或者破坏别人的东西，甚至逼迫别人高价买下他们的私服，在公车或者餐厅里故意吐痰在别人衣服上。 经常把睡了谁谁谁之后抛弃了这种话挂在嘴上炫耀，还把和自己发生关系的女生介绍给其他人。 」



还有多名网民爆料称：「性侵对他来说也是常事」、「他逼著男同学自慰，是个把XX涂在对方脸上的疯子，如果今后要上法庭的话，我有录音可以提供」、「他还性侵过男生」等。

对於网民们对金志洙的种种爆料，金志洙的SNS已经关闭了留言功能。此外，3日Keyest对网传金志洙涉嫌校园暴力一事发表官方声明，表示将通过邮件接收大众的举报信息，希望大家能够根据事实反映，同时表示若发件人允许，希望可以双方见面听取意见，Keyest将尽全力解决本次的事情。

「图：IG@actor_jisoo」

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