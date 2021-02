N.Flying 李承協公開首支主打歌 〈Clicker〉預告片！22 日隻身出擊

N.Flying 的李承協最近釋出首張個人單曲的主打歌 MV 預告片,果然一如既往地讓人一聽就上癮!

FNC Entertainment 在昨天(18 日)傍晚公開了李承協首張個人單曲〈ON THE TRACK〉主打歌 “Cilcker” 的 MV 預告片,以他的招牌開場白 “J.DON on the track” 揭開序幕,迅速接起抓耳的旋律。



有趣的是,李承協在 MV 中一人分飾多角,搭配各種色調溫暖的復古道具化身為不同職業,構成充滿想像力的畫面,讓人光看預告就等不及看見完整版 MV。

李承協將於 22 日正式發行〈ON THE TRACK〉,不過最近登上綜藝節目《大韓外國人》時,他已搶先表演了一小段 “Clicker”,迅速在網路上掀起熱烈討論。



另一方面,FNC Entertainment 今天也透露 N.Flying 全員都已經和公司續約完畢:「本次續約讓我們再度確認,藝人和公司之間有著深厚的信賴基礎;在續約後,我們也會繼續毫不保留地全力支援 N.Flying,讓他們展開更豐富精彩的活動!」



