N.Flying亞洲巡迴最終場台北劃下完美句點！被台灣N.Fia感動，柳會勝：「難道我是一個很容易到手的男子〜」

實力樂團N.Flying四位成員李承協、柳會勝、車勳與徐東成來台進行《N.Flyimg LIVE”HIDE-OUT”in TAIPEI》演唱會，也是亞洲巡迴的最終場次。在開場前奏響起時，四人站在薄薄的布幕後面透出樣貌已經讓粉絲按奈不住激動情緒，準備迎接這一場演出。

四人都以黑色系服裝登場，李承協穿著皮外套搭配黑色上衣展現帥氣，柳會勝則是黑色外套搭配白T，兩人一登場就不斷來回在舞台左右奔跑著，三首快歌之後，李承協帶領團員送上中文問候，不知道已經度過1個月的2025年大家是否還過得安好。雖然本次還有一位成員金宰鉉尚未退伍回歸，但四人合體也已經能夠一解N.Fia對他們的想念。





N.Flying也非常寵粉，在前面幾首歌曲已經發現粉絲們一波又一波的驚喜應援，除了讀出粉絲們精心安排的排字外，還跟前排粉絲借來花型手幅，發現背後寫著N.Fia對每一位成員說的話，成員們更是一一朗讀出來，柳會勝表示看到粉絲們準備的驚喜讓他相當感動，更說此刻應該是他「今年最幸福的瞬間」，還笑自己太容易感動會不會讓大家覺得「是個很容易追到手的男人」，讓粉絲笑翻。他也許願N.Fia往後也能多多準備這些驚喜的應援。





車勳則是覺得自己在開場的時候相當克制，不敢High過頭，但感受到N.Fia的熱情，讓他覺得想要捉弄一下成員們，也不禁想像「台灣N.Fia到底是有多想念我們？」東成也說，N.Fia的熱情讓他沒有辦法不感到幸福，覺得自己只是做自己的工作準備演唱會，但N.Fia又要工作又要忙著準備驚喜應援，只能說大家太厲害了。





整場更是驚喜不斷，李承協與柳會勝為了讓最後排的粉絲也能看得清楚他們，更是一邊演唱一邊直接奔跑到場地最上方，讓全場粉絲尖叫聲不斷。N.Fia更是特別為四人準備了戴上去看不見前方的「裝B墨鏡」，四人更是直接戴上並且挑戰看不見的演出，車勳更搞笑的說戴上這墨鏡會不自覺的抬頭往上看，李承協則稱讚徐東成非常適合這款墨鏡，即使看不見，N.Flying的演出依舊保持原有的水平，讓粉絲們相當佩服。





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