N.Flying 李承协公开首支主打歌 〈Clicker〉预告片！22 日只身出击

N.Flying 的李承协最近释出首张个人单曲的主打歌 MV 预告片，果然一如既往地让人一听就上瘾！

FNC Entertainment 在昨天（18 日）傍晚公开了李承协首张个人单曲〈ON THE TRACK〉主打歌 “Cilcker” 的 MV 预告片，以他的招牌开场白 “J.DON on the track” 揭开序幕，迅速接起抓耳的旋律。



有趣的是，李承协在 MV 中一人分饰多角，搭配各种色调温暖的复古道具化身为不同职业，构成充满想像力的画面，让人光看预告就等不及看见完整版 MV。

李承协将於 22 日正式发行〈ON THE TRACK〉，不过最近登上综艺节目《大韩外国人》时，他已抢先表演了一小段 “Clicker”，迅速在网路上掀起热烈讨论。



另一方面，FNC Entertainment 今天也透露 N.Flying 全员都已经和公司续约完毕：「本次续约让我们再度确认，艺人和公司之间有著深厚的信赖基础；在续约后，我们也会继续毫不保留地全力支援 N.Flying，让他们展开更丰富精彩的活动！」



（照片或影片来源：FNC Entertainment、MBC Every1）

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