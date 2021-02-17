大學生爆料愛豆同學聊天截圖！原本希望網民圍攻愛豆，卻沒想到被罵的是他自己

大學生曝光校友群內某男愛豆的發言截圖，引起了廣大網民的關注。

日前，韓國的社交網站上出現了一則題為「現在引起爭議的城南某大學21學年聊天群」的帖子，內容則是男團TOO成員車雄基在聊天群內的發言截圖。關於群中的酒局通知，車雄基表示：「我是演技藝術系的車雄基，這裡是21學年的聊天群，（酒局通知的）內容有些越界了，在建大入口召集20人舉辦喝酒派對不管怎麼看都不是一件值得驕傲的事情。 」



▲NATE CAFE截圖

沒想到車雄基的發言竟遭到了其他學生的嘲諷，多名學生回復：「你是準備一直死宅在家裡嗎」、「雄基大人也要來嗎，我們一起密集玩耍吧（密集和雄基韓語發音相似）」、「你到底想表達什麼」。 對於同學們的嘲弄，車雄基並沒有在意，繼續表示：「我想說的都說了，我也沒有讓大家不要進行5人以上聚會的意思（韓國政府此前下令禁止5人以上的聚會），只是覺得這樣勸人來喝酒不太好而已。 」



▲NATE CAFE截圖

相關內容就被聊天群裡的學生截圖發上了韓國的各大交流版塊，有知情的網友透露發帖人的原意是希望網友一起來指責車雄基，但沒想到的是帖子公開後車雄基反而得到了眾人的稱讚，他的這番發言遵守了禁止5人聚集的政府禁令，也勸說同學不要飲酒，怎麼看都不是該被人嘲弄的言辭。再看看發帖人，真的是搬起石頭砸了自己的腳，希望號召網友一起攻擊車雄基，沒想到被罵的是他自己。



▲IG@worldklass_too

「圖：IG@worldklass_too、NATE CAFE截圖」

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