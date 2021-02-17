學生時代的宋旻浩&P.O原來一起幫助過當年的女同學「崔藝瑟」！ 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 個人預告片觀看數破 4000 萬次

近日韓國女排界的事件鬧得沸沸揚揚，此時有網民卻聯想到了宋旻浩和 P.O 學生時期的舊事，這到底是怎麼一回事？

韓國興國生命女排雙胞胎姐妹花球員李多英、李在英，公開承認在學生時代有欺負同學的不當行為，特意在社交媒體公開致歉，承認兩人此前存在內部欺負醜聞。 事情曝光後震驚全韓國，因和「校園排擠」有關，於是就有網民想到了宋旻浩和 P.O 的暖心舊事。



▲IG@hkpinkspiders

女演員崔藝瑟在某次採訪中透露說自己讀高中時期遭遇被欺負，「當時很流行《花樣男子》，我在學校里模仿金絲草，被同年級的女生看不慣，她們就開始欺負、排擠我。 是宋旻浩和 P.O 幫了我，真的很感激他們，他們可能也覺得轉學生（轉校生）的我被欺負很可憐吧。 」



▲IG@yeseul0104

雖然宋旻浩和P.O在舞台上看起來酷酷的，但是私底下卻無敵善良暖心可愛，幫助受排擠的同學，真心為他們點讚。



▲IG@pyojihoon_official

「圖：IG@pyojihoon_official、@hkpinkspiders、@yeseul0104」

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