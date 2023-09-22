《Boys Planet》童星轉歌手的車雄基期待台灣「小綠人」！興趣竟是亂入路人合照！

曾參加多次選秀節目並以《Boys Planet》中的亮眼表現吸引觀眾們注意的車雄基，第一次來到台灣相當興奮，在先前與媒體的訪談中，提到自己期待著夜市行程以及半糖的珍珠奶茶，更覺得明日能與粉絲們面對面感到相當幸福。

車雄基開心用簡單的中文跟大家問候，並且強調他知道「大家好」跟「你好」的差異性，明天也會在舞台上跟粉絲們說「愛妳們」。第一次來台的車雄基難掩興奮心情，喝全糖珍奶太罪惡所以他選擇半糖，期待去夜市還有台北101逛逛，有機會也能去台北的校園，感受一下台灣青春戀愛劇集裡的氣氛。



車雄基還有一個特別想看的，就是台灣行人專用紅綠燈裡的「小綠人」，搭車到飯店的路上，因為今日天氣太好，他忙著欣賞風景還沒注意到小綠人，笑著說等等會多留意路邊。車雄基個性溫和又充滿活力，對粉絲更是做足了粉絲服務，甚至還特別練習「眨眼睛」，他表示從小就想學眨眼睛，但練習很久都沒有成果，後來甚至已經到了看到鏡子就想要練習的程度，結果時常被其他練習生說表演時眨眼睛的速度太頻繁了！讓他也開始收斂自己眨眼睛的次數。



車雄基最近即將接演BL電視劇集，他表示劇中角色個性是一個與他私下完全相反的人，是一個很內向又很會讀書的人物。他也為了電視劇燙了頭髮還染色，也坦言粉絲對他演出BL劇有點擔心，自己也有些猶豫，不過他表示劇本很棒讓他想要接演。雖然有點自誇，他認為這個角色需要找一個「長得漂亮」的人，所以很適合他，表示車雄基對自己的外型有相當程度的滿意。



充滿正能量又熱情的車雄基，MBTI的類型是ENFP，喜愛跟人打交道，就連不認識的人他也可以直接上前攀談，他自曝在大學的時候就常闖入別人正在合照的鏡頭裡露臉，就連昨天他也在餐廳，入鏡正在自拍客人的照片中，他認為相當有趣，而記者們則建議他可以到台北101附近亂入觀光客的鏡頭，車雄基也覺得這搞不好會成為一種另類的宣傳。



雖然參加過很多次的選秀節目，也歷經不少失敗，說不難過是不可能的，但落選也是一種不一樣的經驗，也算是為夢想而鋪路。他希望有一天能夠成為一位相當帥氣的歌手，在他達到目標之前，即使粉絲們心疼他，他仍然會抓住每一次的機會，即使要再經歷失敗也沒有關係。他也時常看自己演出時的影片，來改善自己仍不足的地方，可說是相當上進的青

年。



車雄基說，在這個紅綠燈很可愛的地方，能與粉絲們見面感到很幸福，明日也準備了他拿手的女團舞蹈要獻給粉絲們，希望大家能夠喜歡。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞