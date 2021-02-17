大学生爆料爱豆同学聊天截图！原本希望网民围攻爱豆，却没想到被骂的是他自己

大学生曝光校友群内某男爱豆的发言截图，引起了广大网民的关注。

日前，韩国的社交网站上出现了一则题为「现在引起争议的城南某大学21学年聊天群」的帖子，内容则是男团TOO成员车雄基在聊天群内的发言截图。关於群中的酒局通知，车雄基表示：「我是演技艺术系的车雄基，这里是21学年的聊天群，（酒局通知的）内容有些越界了，在建大入口召集20人举办喝酒派对不管怎么看都不是一件值得骄傲的事情。 」



▲NATE CAFE截图

没想到车雄基的发言竟遭到了其他学生的嘲讽，多名学生回复：「你是准备一直死宅在家里吗」、「雄基大人也要来吗，我们一起密集玩耍吧（密集和雄基韩语发音相似）」、「你到底想表达什么」。 对於同学们的嘲弄，车雄基并没有在意，继续表示：「我想说的都说了，我也没有让大家不要进行5人以上聚会的意思（韩国政府此前下令禁止5人以上的聚会），只是觉得这样劝人来喝酒不太好而已。 」



▲NATE CAFE截图

相关内容就被聊天群里的学生截图发上了韩国的各大交流版块，有知情的网友透露发帖人的原意是希望网友一起来指责车雄基，但没想到的是帖子公开后车雄基反而得到了众人的称赞，他的这番发言遵守了禁止5人聚集的政府禁令，也劝说同学不要饮酒，怎么看都不是该被人嘲弄的言辞。再看看发帖人，真的是搬起石头砸了自己的脚，希望号召网友一起攻击车雄基，没想到被骂的是他自己。



▲IG@worldklass_too

「图：IG@worldklass_too、NATE CAFE截图」

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