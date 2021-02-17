BLACKPINK ROSÉ過生日「粉絲朝貢」引爭議！真的太寒心了VS粉絲送的禮物可以收

粉絲朝貢是飯圈特有的文化，粉絲們除了送本命飽含真心的親筆信之外，還會賺錢為他們買高價名牌禮物。

2月11日是BLACKPINK成員 ROSÉ的生日，那一天她就收到了很多禮物，從粉絲們公開的禮物清單來看，有價值數百萬的名牌包、皮鞋、寶石和衣服等等，數量多達有數十個，總價也在上億元。

得知這件事情的很多網民們在網路上留言表示羡慕，稱：「一整年都不需要購物了」、「明星的人生」、「羡慕死了」等。 但也有部份網民對此持不同意見，表示：「這是幹什麼，太讓人寒心了」、「粉絲不送她也有錢買，作為粉絲就該給她買禮物？ 」、「這就是歌手有問題啊，一開始就應該明說不收粉絲禮物，這樣粉絲也不會攢錢，壓力還小一些，又不是財閥，財閥該送鑽石才對，這可是粉絲們攢了一年的錢。 」對於這些不同的聲音，也有網民幫助ROSE反駁，稱：「粉絲有能力送這些，你們有什麼好寒心的」、「這些都是粉絲自己攢的錢，偶爾還會有很有錢的粉絲投資」、「你們就是羡慕嫉妒恨，有什麼好酸的。 」

粉絲朝貢一直存在著較大的爭議，作為粉絲認為本命一年一次的生日，大家希望給對方一份難忘的禮物，而購買禮物的金額也是廣大粉絲均攤。 相反，也有很多人認為朝貢文化根本就是「慣壞了」明星，更重要的是這種「朝貢」會在飯圈形成攀比之風，導致粉絲團的壓力越來越大。

「圖：IG@blackpink.closet.indo、@roses_are_rosie」

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