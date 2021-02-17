BLACKPINK ROSÉ過生日「粉絲朝貢」引爭議！真的太寒心了VS粉絲送的禮物可以收

BLACKPINK ROSÉ過生日「粉絲朝貢」引爭議！真的太寒心了VS粉絲送的禮物可以收

明星   2021年2月17日   星期三09:00   Rui   2

粉絲朝貢是飯圈特有的文化，粉絲們除了送本命飽含真心的親筆信之外，還會賺錢為他們買高價名牌禮物。

2月11日是BLACKPINK成員 ROSÉ的生日，那一天她就收到了很多禮物，從粉絲們公開的禮物清單來看，有價值數百萬的名牌包、皮鞋、寶石和衣服等等，數量多達有數十個，總價也在上億元。

得知這件事情的很多網民們在網路上留言表示羡慕，稱：「一整年都不需要購物了」、「明星的人生」、「羡慕死了」等。 但也有部份網民對此持不同意見，表示：「這是幹什麼，太讓人寒心了」、「粉絲不送她也有錢買，作為粉絲就該給她買禮物？ 」、「這就是歌手有問題啊，一開始就應該明說不收粉絲禮物，這樣粉絲也不會攢錢，壓力還小一些，又不是財閥，財閥該送鑽石才對，這可是粉絲們攢了一年的錢。 」對於這些不同的聲音，也有網民幫助ROSE反駁，稱：「粉絲有能力送這些，你們有什麼好寒心的」、「這些都是粉絲自己攢的錢，偶爾還會有很有錢的粉絲投資」、「你們就是羡慕嫉妒恨，有什麼好酸的。 」

粉絲朝貢一直存在著較大的爭議，作為粉絲認為本命一年一次的生日，大家希望給對方一份難忘的禮物，而購買禮物的金額也是廣大粉絲均攤。 相反，也有很多人認為朝貢文化根本就是「慣壞了」明星，更重要的是這種「朝貢」會在飯圈形成攀比之風，導致粉絲團的壓力越來越大。

「圖：IG@blackpink.closet.indo、@roses_are_rosie」

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留言/評論
  • 喜歡偶像最直接的方法就是給對方錢啊，買專輯還不夠的話願意收下禮物粉絲也是開心的，粉絲不偷不搶不拐若是真的都靠自己賺的錢心甘情願地花錢別人置喙啥？你情我願的事情到底礙著誰了？但我不太同意那種拿父母的錢去給偶像買單的事情就是了，自己賺的錢倒是沒差。 偶像那麼拼命的在舞台上表演背後下了多少的心血不就是為了讓粉絲開心，粉絲單方面開心了覺得想要回饋對方什麼難道只能是尖叫嗎？ 路人粉在螢幕前白嫖也就算了，死忠粉難道還不能表示些什麼嗎？ 你讓我開心了我就給你錢這不是最簡單的事情嗎？錢就可以買到開心這麼棒的事情去哪裡找？
    57分前
  • 那些酸民最好自己生日不要收到任何禮物，反正他們也有能力自己買到的，對吧😌
    37分前
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