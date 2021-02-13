韓國實施加強版《動物保護法》， 遺棄及虐待動物者會被判罰款及監禁！

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韓國從2021年2月12日起加強對動物保護的力度，遺棄和虐待動物會受到懲罰。

2月12日起正式實行的《動物保護法》第8條第4項表明，遺棄動物會被處以300萬（韓幣，下同）的罰款，還會被記錄在案，也就是說若遺棄動物會「留有案底」。不僅如此，《動物保護法》還加強了對虐待動物致死這一行為的懲處力度，虐待動物致死時將被判處3年以下的有期徒刑或3000萬罰款。

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根據相關資料顯示，2017年被遺棄的動物約有10萬隻，2018年為12萬隻，2019年就有13.5萬隻，每年都在增長。 而這也只是官方數字而已，實際上還有更多被遺棄的動物沒有被發現。此外，過去5年裡因虐待動物而被檢方判罰的人有3398人，其中一半以上（51.2%）都是被判「不起訴」，被正式起訴的僅有93人，最後也只有2人被拘留起訴而已。



▲YouTube@SBS NEWS截圖

很多遺棄寵物的人身上缺乏一種叫「責任」的美德，總是在一時衝動餵養了寵物然後因為一些麻煩在一瞬之間產生了遺棄的想法並且付諸行動。 這一項新規的實施也體現了韓國對於動物保護的力度在加大。



「圖：YouTube@SBS NEWS、GETTY IMAGES」

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