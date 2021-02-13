韩国实施加强版《动物保护法》， 遗弃及虐待动物者会被判罚款及监禁！

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韩国从2021年2月12日起加强对动物保护的力度，遗弃和虐待动物会受到惩罚。

2月12日起正式实行的《动物保护法》第8条第4项表明，遗弃动物会被处以300万（韩币，下同）的罚款，还会被记录在案，也就是说若遗弃动物会「留有案底」。不仅如此，《动物保护法》还加强了对虐待动物致死这一行为的惩处力度，虐待动物致死时将被判处3年以下的有期徒刑或3000万罚款。

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根据相关资料显示，2017年被遗弃的动物约有10万只，2018年为12万只，2019年就有13.5万只，每年都在增长。 而这也只是官方数字而已，实际上还有更多被遗弃的动物没有被发现。此外，过去5年里因虐待动物而被检方判罚的人有3398人，其中一半以上（51.2%）都是被判「不起诉」，被正式起诉的仅有93人，最后也只有2人被拘留起诉而已。



▲YouTube@SBS NEWS截图

很多遗弃宠物的人身上缺乏一种叫「责任」的美德，总是在一时冲动喂养了宠物然后因为一些麻烦在一瞬之间产生了遗弃的想法并且付诸行动。 这一项新规的实施也体现了韩国对於动物保护的力度在加大。



「图：YouTube@SBS NEWS、GETTY IMAGES」

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