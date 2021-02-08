金所炫繼《學校2015》再次分飾兩角，《月升之江》王后扮相宛如重現《鬼怪》

不同於先前發布的戰士劇照，金所炫這次是兼具威嚴與婉約的王后！

講述將高句麗視為人生所有的公主平岡（金所炫 飾），與將愛情化作歷史的將軍溫達（金志洙 飾）之間，不願屈於命運的淒美愛情故事，古裝劇《月升之江》即將在下週一15日開播。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！



金所炫不只飾演另有殺手身分「廉佳珍」的女主角平岡公主，更要扮演平岡公主的母親、高句麗延王后，是繼《Who Are You－學校2015》之後，再度挑戰一人分飾兩角。

延王后慈愛且睿智，為平岡公主與太子元的母親，是處處為百姓著想且付諸行動的人物。官方發布的延王后劇照，金所炫換上華麗的裝束，盤起繁複精緻的髮髻。她從高處俯瞰的神情堅定且具威嚴，也隱含著對於高句麗的擔憂；另一款照片，她微微彎腰搭著兒子的肩膀，展現母親的溫柔形象。

▼延王后vs女兒平岡公主（廉佳珍）



金所炫的王后造型讓不少網友大呼「漂亮」，同時讓人想起她2016年特別演出《孤單又燦爛的神－鬼怪》高麗王后，雖然人物設定與時代、情節不太一樣，但同樣高盤髮髻，同樣散發著堅毅且不凡的氣場。



延王后將是《月升之江》故事起源的重要角色，雖然年紀輕輕即當上王后，但仍舊保有信念。究竟是怎麼樣的一位王后與母親，成為了影響平岡公主最深的人？《月升之江》15日起，每週一二於KBS 2晚間9點30分播出，香港觀眾可於黃Viu煲劇平台收看。



（圖：KBS《月升之江》官方劇照、tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》官方劇照、黃Viu《月升之江》官方海報與劇照）

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