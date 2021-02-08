晟敏♥金思垠分享結婚過程！ 晟敏：「我當時在進行組合活動，所以必須配合日程決定結婚的日子」

6日，金思垠在自己的YouTube頻道公開「這些可以說出來嗎？夫婦Q&A 提問/回答」的影片，丈夫晟敏也一起出演。

晟敏在影片中提到：「因為我當時正在進行組合活動，所以必須配合日程去決定結婚的日子。於是我打開6個月的日程表，選了一些可以的日子，然後公司給我安排最好的一天。」金思垠也補充：「那天卻時是很好的日子，不是下雪了，據說下雪天結婚的話，生活就會過得很好，我們不是過得很好嘛～」



（圖源：YouTube@샨토끼_김사은 截圖）

對於結婚準備過程，晟敏吐露說：「因爲要祕密進行，所以很辛苦。真的要通過007作戰才能拍攝婚紗照，我們從進入現場就非常小心，還收到工作人員不會洩漏的保證書，才開始進行拍攝。」金思垠：「因為不能給他們造成損失，準備真正的007作戰，還是被發現了，這部分很可惜。」



（圖源：YouTube@샨토끼_김사은 截圖）

影片最後，問到「如果重生還會結婚嗎？」兩人也決定閉著眼睛，最後都比出「O」的樣子，再次炫耀他們的緣分。影片公開，也讓不少網友表示：「原來是公司訂的日子」、「除了好笑沒有別的了」、「還敢來拿出來炫耀」、「還覺得巡演其他回國結婚很值得驕傲呢！那時候根本不管粉絲心情和對內情況」、「趕快從SJ出去吧...拜託了」等等。



（圖源：YouTube@샨토끼_김사은 截圖）

而晟敏、金思垠通過音樂劇《三劍客》結緣，日前金思垠出演《Miss Trot 2》時，晟敏也親自登上舞台，之後他們也出演《妻子的味道》，公開夫妻生活。



（圖源：TVCHOSUN 《Miss Trot 2》＆《妻子的味道》截圖）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞