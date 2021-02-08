金所炫继《学校2015》再次分饰两角，《月升之江》王后扮相宛如重现《鬼怪》

不同於先前发布的战士剧照，金所炫这次是兼具威严与婉约的王后！

讲述将高句丽视为人生所有的公主平冈（金所炫 饰），与将爱情化作历史的将军温达（金志洙 饰）之间，不愿屈於命运的凄美爱情故事，古装剧《月升之江》即将在下周一15日开播。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！



金所炫不只饰演另有杀手身分「廉佳珍」的女主角平冈公主，更要扮演平冈公主的母亲、高句丽延王后，是继《Who Are You－学校2015》之后，再度挑战一人分饰两角。

延王后慈爱且睿智，为平冈公主与太子元的母亲，是处处为百姓著想且付诸行动的人物。官方发布的延王后剧照，金所炫换上华丽的装束，盘起繁复精致的发髻。她从高处俯瞰的神情坚定且具威严，也隐含著对於高句丽的担忧；另一款照片，她微微弯腰搭著儿子的肩膀，展现母亲的温柔形象。

▼延王后vs女儿平冈公主（廉佳珍）



金所炫的王后造型让不少网友大呼「漂亮」，同时让人想起她2016年特别演出《孤单又灿烂的神－鬼怪》高丽王后，虽然人物设定与时代、情节不太一样，但同样高盘发髻，同样散发著坚毅且不凡的气场。



延王后将是《月升之江》故事起源的重要角色，虽然年纪轻轻即当上王后，但仍旧保有信念。究竟是怎么样的一位王后与母亲，成为了影响平冈公主最深的人？《月升之江》15日起，每周一二於KBS 2晚间9点30分播出，香港观众可於黄Viu煲剧平台收看。



（图：KBS《月升之江》官方剧照、tvN《孤单又灿烂的神－鬼怪》官方剧照、黄Viu《月升之江》官方海报与剧照）

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