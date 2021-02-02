結束No Touch關係，《哲仁王后》中殿雖與哲宗吃拉麵不成，但懷孕啦！！

恭喜Mama賀喜Mama！！奉煥真的千算萬算沒算到自己會懷孕XD

《哲仁王后》最新15、16集，中殿在逃過死劫後看清安松金氏與豐安趙氏，決定與哲宗結為盟友，結束No Touch關係。香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！



中殿這幾日都不停地思索作戰計畫，某晚睡不著就去找哲宗，卻意外看見哲宗袒露的左胸後心跳加速，便煮拉麵誘惑（？）哲宗：「要不要吃拉麵再走？」心裡同時又很矛盾。



最後兩個人沒吃成拉麵，倒是談論了許多未來的事。後來好幾天，兩個人白天研究未來的武器以寫兵書，晚上談論未來的政治變化，好幾晚兩人都「同桌而寢」，畫面相當浪漫。



兵書完成後，兩人也完成階段性的任務，氣氛感性起來。哲宗撫摸中殿的臉龐向他靠近，中殿又驚又喜心想：「終於來到拉麵時刻了嗎？」閉眼接受。誰知道，中殿突然作噁……



觀眾應該都想到中殿是害喜了吧？果真御醫診斷娘娘「妊娠」，所有人聽了興高采烈，就娘娘眼神死還泛淚。此時搭配的OST還是〈奉煥啊〉，歌詞和此情節相當諷刺XD 「天不怕地不怕的我……現在叫我該如何是好，這件事還真是錯綜複雜……」



15、16集中殿痛快威赫敵人，加上哲宗終於確認初戀是金昭容而非趙花真，收視率和中殿與哲宗的感情一樣只升不減，再次以14.946%突破自身最高收視率，躋升tvN歷代高收視電視劇前五強，僅次《愛的迫降》、《請回答1988》、《孤單又燦爛的神──鬼怪》與《陽光先生》。

下集17集預告，宮中開始謠傳中殿與哲宗的合宮都是假的，中殿乾脆邀請哲宗和他一起在當庭廣眾之下曬恩愛。





（圖：黃Viu煲劇平台）

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