黃寅燁弟弟親曝哥哥童年照！大長腿從那個時候就很明顯了

現在最火的電視劇男二號是誰？ 那一定是《女神降臨》裡的「韓書竣」黃寅燁啦。

黃寅燁在《女神降臨》裡把韓書竣這個有個性還不失幽默感的暖男角色刻畫得淋漓盡致，圈了不少迷妹。 戲外的他也因為廣大觀眾的喜愛，被翻出各種舊照，連親弟弟也要來曬一把哥哥。



日前，黃寅燁的弟弟通過個人SNS公開了哥哥的舊照，還說是送給哥哥粉絲的福利，不得不說弟弟和哥哥黃寅燁一樣，十分的貼心。 照片裡的黃寅燁還是少年模樣，梳著刺蝟頭，頭髮一個一根地豎起來，藍色運動服下是兩條纖細的長腿，能看出黃寅燁從小就展現了優越的身材比例。 巴掌臉、大長腿，活脫脫的漫撕男主角的少年時期。



▲黃寅燁弟弟SNS

憑藉《女神降臨》黃寅燁也獲得了超高的人氣，28歲出道，32歲爆紅，這樣的他可以說是「大器晚成」類型。 不僅如此，黃寅燁更是在32歲「高齡」挑戰高中生角色，可見他的「防腐」能力連見慣帥哥靚女的娛樂圈都認可。

▼這是曾出演網劑《WHY：你被戀人甩的真正理由》的角色IG



「圖：IG@fly_jy_fly、@hi_high_hiy、黃寅燁弟弟SNS」

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