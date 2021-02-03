笑容背后的隐痛！李寿根谈老婆：肾移植手术不成功，透析治疗3年

李寿根公开妻子的故事让观众们心疼不已。

李寿根，这个似乎长在所有人笑点上的男人，无论是什么节目，他都带给观众们欢乐和笑声。 我们一直以为他一定是个现实生活非常幸福美满，没有任何负担的人，但实际上他也有不为人知的故事。作为烦恼商谈类节目《尽管问菩萨吧》，李寿根和徐章勋每集都会听到民众们的烦心事，他们用自己的人生经验和第三者的角度去帮对方解决烦恼。 但我们似乎忘了，无论是李寿根还是徐章勋都和大家一样，节目外也是一个普通人。 最近的节目中，一对母女前来咨询，母亲透露自己身体不好，做过肾移植手术。



▲KBS《尽管问菩萨吧》

听到这里的李寿根开口表示：「和我老婆一样，她移植的是岳父的肾脏，但不是很成功，已经做了3年的透析了。 不过幸运的是她看起来状态不错，只要注意饮食就行了。 」



▲KBS《尽管问菩萨吧》



李寿根对妻子朴志滟一见钟情，两人於2008年3月结婚，共育有2个儿子。 朴志滟生二胎时因妊娠中毒导致肾脏受损，严重到要接受肾移植手术的地步。 曾经有采访提问过李寿根人生最痛苦难熬的阶段是什么时候，他就表示过是「妻子和老二生病的时候」。



▲Channel A《爸爸本色》



而在去年的《尽管问菩萨吧》中，李寿根也曾公开过二儿子的状况，透露孩子的右手右脚不便，但作为父亲的自己一定要坚强，不管怎样都要好好抚养。



▲KBS《尽管问菩萨吧》

节目上的李寿根经常都是笑呵呵的，一切显得游刃有余，言语风趣又幽默，但这些笑容背后的隐痛也只有他自己才懂。



「截图：KBS《尽管问菩萨吧 무엇이든 물어보살》、Channel A《爸爸本色아빠본색》」

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