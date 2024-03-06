君王果真專情如一！《魅惑之人》惡人遭受懲罰細作也適得其所！申世景曹政奭小別勝新婚！（EP.15– 16完）

[有雷] 《魅惑之人》日前風光下檔，曹政奭首度挑戰飾演君王獲得大成功，在劇中的專情更是令人喜愛。在最終兩集曹政奭親自揭開舅舅當年的陰謀，並成功將其賜死。申世景卻接到清國邀請而出訪，兩人分離後再度重逢，他的身邊依舊留著她的位置～

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收到刺殺君王密令的董尚宮，在嘴唇上塗上了毒胭脂，向君王李仁（曹政奭飾）索吻仍失敗，於是她道出了當年毒殺先王的始末後離世，李仁欲親自審問舅舅，卻因董尚宮死亡而缺乏關鍵證人。陰險的舅舅想將身邊的小細作柳玄寶推出來頂罪，柳玄寶為了自保而轉作汙點證人，在李仁親審舅舅的過程中，義正嚴詞指證歷歷，令舅舅措手不及。



其中態度相當關鍵的金慏夏（李新英飾）也看懂了李仁的操作，並對於自己的動搖心態向君主俯首認錯，李仁對他的懲罰是希望他親自送上毒藥給舅舅，也希望金慏夏有所警惕。大王大妃得知了棋待令姜濛雨（申世景飾）原來是女兒身的消息，甚至還為她準備美麗的服裝，希望李仁將其立為嬪妃。不過李仁嚴正拒絕，他所愛的濛雨只能夠入主中宮殿，大妃對此相當氣憤。



此時清國睿親王捎來消息，邀請朝鮮的棋待令前往清國作客，此時李仁陷入思考，有點捨不得讓濛雨離開。不過濛雨表示自己的父親也在當地，還有之前冒充公主派到清國的芬英也在，於是向李仁表達自己希望前往清國的意願，李仁也為她送上了美麗的衣裳而讓她前往清國。李仁始終沒有過問濛雨的真名，因為他希望光明正大的贏她一盤棋，而讓她說出自己的名字。不過熙秀卻主動開口了。



朝廷恢復一片祥和，奸臣已不在，都是忠心耿耿為國為民的臣子們。相隔九個月，熙秀回來了，但她並沒有直接入宮，而是打算到草庵先生的舊居去，不過在她必經之路，卻聽見了有人在下棋的聲音…原來李仁早已等在此地，兩人終於再度攜手，李仁也表示自己心中自始至終都只有熙秀一個人，等待著她的歸來。



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