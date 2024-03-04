《魅惑之人》申世景：「向曹政奭學到很多，更成了他的粉絲」

演員申世景在日前剛終演的tvN歷史劇《魅惑之人》中飾演圍棋高手，雖然想盡辦法要推翻君王進行復仇，最終卻發現對君王的愛早已難以收回，並且自己才是被真相魅惑的那個人。這次的角色令申世景感到又再度學到很多並且有了新的成長。

申世景在虛構的史劇《魅惑之人》中飾演的角色總是以女扮男裝的樣貌登場，劇情初期的她只是一個愛扮男裝到處下棋對奕的大家閨秀姜熙秀，但因緣際會遇見了愛下棋的鎮翰大君，情愫漸生，但大君上位後卻態度丕變，於是熙秀萌生叛變念頭，在復仇與戀情之間總讓熙秀痛苦不已。申世景從期初純真的樣子到後來充滿韌性的演技，表現也獲得觀眾好評。



問起申世景的終映感想，她相當感謝所有觀眾們的支持，也分享了拍攝現場的趣事。現場的氣氛就如同大家在花絮影片中看到的，演員們的相處非常融洽，申世景特別提到在劇中飾演文城大君的童星演員崔藝燦，除了他本身長得很可愛以外，出色的演技更是讓大家非常喜歡他。



申世景也特別提到在拍攝中演出遇到困難的場面時，金光閃閃的曹政奭前輩總給她滿滿的Sense與正能量。回憶起這對李濛CP的許多對手戲，在許多不容易完成的場面中，她從曹政奭身上學到了很多，也成為了她日後演出新作品時的能量與養分，更讓申世景也成為了曹政奭的粉絲。



申世景也特別提到自己最愛的是第八集的部分，也就是她終於被曹政奭發現是女兒身，並開始展現兩人的浪漫情愫，第八集可以說是本劇的一個大禮包。在之前宣傳時也曾經提過自己最喜歡第八集的結尾，而還有一幕則是濛雨喝個爛醉倒在大樹旁，李仁四處奔波後終於找到她的場面，也讓申世景本人相當喜愛。申世景在《魅惑之人》終映後，也正在消化一連串的行程，並研討下一部作品。



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