【多圖】李棟旭連續3年被時尚雜誌評為「Men of the Year」！最新寫真展現優雅魅惑氣質

李棟旭真的好適合這種貴族風的造型,怎麼看都看不夠啊!

昨日,李棟旭所屬社公開了多張他為雜誌《GQ KOREA》12月號拍攝的「Men of the Year」封面和寫真。 該雜誌每年挑選這一年中展現出最強存在感、進行最有挑戰和創意的活動的人物,將其列為「Men of the Year」,而李棟旭是唯一連續3年都當選的人!



這次公開的寫真里,李棟旭換上好幾套服裝,佩戴華麗的首飾,展現出他獨特的貴氣氛圍,每一個眼神都好迷人!







穿著溫暖毛衣側躺在地毯上這一張,無暇的肌膚、濕漉漉的髮絲加上低垂的眼神,是李棟旭獨有的慵懶又性感的魅力啊:



採訪中,李棟旭透露了自己對於演員這一「等待被選擇、被認可」的職業的見解,可以說是十分誠懇了:「我想大家對我的看法是:李棟旭不耍花招。 也許有人覺得太誠實會吃虧,而且比別人走的慢,但我覺得那份誠實總會遇到一個瞬間可以發光。 只是要撐到那一刻才行。 」





此外,李棟旭和林秀晶合作的新電影《Single in Seoul》已經在本月14日正式開拍,這次飾演享受單身生活的網紅講師,預計3個月後殺青,期待他的新作品啊!

