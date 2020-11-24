【多图】李栋旭连续3年被时尚杂志评为「Men of the Year」！最新写真展现优雅魅惑气质

李栋旭真的好适合这种贵族风的造型，怎么看都看不够啊！

昨日，李栋旭所属社公开了多张他为杂志《GQ KOREA》12月号拍摄的「Men of the Year」封面和写真。 该杂志每年挑选这一年中展现出最强存在感、进行最有挑战和创意的活动的人物，将其列为「Men of the Year」，而李栋旭是唯一连续3年都当选的人！



这次公开的写真里，李栋旭换上好几套服装，佩戴华丽的首饰，展现出他独特的贵气氛围，每一个眼神都好迷人！







穿著温暖毛衣侧躺在地毯上这一张，无暇的肌肤、湿漉漉的发丝加上低垂的眼神，是李栋旭独有的慵懒又性感的魅力啊：



采访中，李栋旭透露了自己对於演员这一「等待被选择、被认可」的职业的见解，可以说是十分诚恳了：「我想大家对我的看法是：李栋旭不耍花招。 也许有人觉得太诚实会吃亏，而且比别人走的慢，但我觉得那份诚实总会遇到一个瞬间可以发光。 只是要撑到那一刻才行。 」





此外，李栋旭和林秀晶合作的新电影《Single in Seoul》已经在本月14日正式开拍，这次饰演享受单身生活的网红讲师，预计3个月后杀青，期待他的新作品啊！

（图源：GQ KOREA）

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