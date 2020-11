【多图】李栋旭连续3年被时尚杂志评为「Men of the Year」！最新写真展现优雅魅惑气质

李栋旭真的好适合这种贵族风的造型,怎么看都看不够啊!

昨日,李栋旭所属社公开了多张他为杂志《GQ KOREA》12月号拍摄的「Men of the Year」封面和写真。 该杂志每年挑选这一年中展现出最强存在感、进行最有挑战和创意的活动的人物,将其列为「Men of the Year」,而李栋旭是唯一连续3年都当选的人!



这次公开的写真里,李栋旭换上好几套服装,佩戴华丽的首饰,展现出他独特的贵气氛围,每一个眼神都好迷人!







穿著温暖毛衣侧躺在地毯上这一张,无暇的肌肤、湿漉漉的发丝加上低垂的眼神,是李栋旭独有的慵懒又性感的魅力啊:



采访中,李栋旭透露了自己对於演员这一「等待被选择、被认可」的职业的见解,可以说是十分诚恳了:「我想大家对我的看法是:李栋旭不耍花招。 也许有人觉得太诚实会吃亏,而且比别人走的慢,但我觉得那份诚实总会遇到一个瞬间可以发光。 只是要撑到那一刻才行。 」





此外,李栋旭和林秀晶合作的新电影《Single in Seoul》已经在本月14日正式开拍,这次饰演享受单身生活的网红讲师,预计3个月后杀青,期待他的新作品啊!

