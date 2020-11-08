歌聲與演技兼具！在舞台劇上發光發熱的偶像們，圭賢還曾因角色太悲傷而哭醒！

耳熟能詳的舞台劇《三劍客》、《維特》、《光化門戀歌》都有這些偶像的參與演出呢！

｜Super Junior 圭賢

2010年第一部舞台劇《三劍客》後，圭賢就開始演出過許多的作品，例如《Catch Me If You Can》、《擁抱太陽的月亮》、《Singing in the rain》等等，一路從配角演到主演，退伍後也參與了《維特》跟《笑面人》的演出，堅強的實力備受矚目～

｜Highlight 梁耀燮

一樣演出過不少優秀作品的耀燮，當年透過《光化門戀歌》的首演後，包含《浪漫滿屋》、《羅賓漢》等多個音樂劇和觀眾見面，後來更是因為《那些日子》讓他累積了不少人氣，今年也將再次參與《那些日子》的演出。

｜INFINITE 金聖圭

同樣也是由《光化門戀歌》出道的聖圭，在兵役期間也參加了陸軍所創作的音樂劇《新興武官學校》和《歸來:那日的約定》，而不久前才剛結束《Kinky Boots》的公演，接下來的作品也讓人非常期待～

｜BTOB 徐恩光

當年憑藉著《基督山伯爵》正式成為音樂劇演員出道，那時的徐恩光也才出道1年多的時間而已，後來更是演出《女神在看》、《三劍客》等，後來的《巴納姆：大娛樂家》則是因為入伍日程提前，而被迫提早結束，退伍後目前也正在忙碌的籌備音樂劇《光州》。

(圖片或影片來源：IG@gyuram88、《那些日子》、《歸來:那日的約定》、IG@btob_silver_light)

YuLing@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞