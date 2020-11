歌聲與演技兼具！在舞台劇上發光發熱的偶像們，圭賢還曾因角色太悲傷而哭醒！

耳熟能詳的舞台劇《三劍客》、《維特》、《光化門戀歌》都有這些偶像的參與演出呢!

|Super Junior 圭賢

2010年第一部舞台劇《三劍客》後,圭賢就開始演出過許多的作品,例如《Catch Me If You Can》、《擁抱太陽的月亮》、《Singing in the rain》等等,一路從配角演到主演,退伍後也參與了《維特》跟《笑面人》的演出,堅強的實力備受矚目~

|Highlight 梁耀燮

一樣演出過不少優秀作品的耀燮,當年透過《光化門戀歌》的首演後,包含《浪漫滿屋》、《羅賓漢》等多個音樂劇和觀眾見面,後來更是因為《那些日子》讓他累積了不少人氣,今年也將再次參與《那些日子》的演出。

|INFINITE 金聖圭

同樣也是由《光化門戀歌》出道的聖圭,在兵役期間也參加了陸軍所創作的音樂劇《新興武官學校》和《歸來:那日的約定》,而不久前才剛結束《Kinky Boots》的公演,接下來的作品也讓人非常期待~

|BTOB 徐恩光

當年憑藉著《基督山伯爵》正式成為音樂劇演員出道,那時的徐恩光也才出道1年多的時間而已,後來更是演出《女神在看》、《三劍客》等,後來的《巴納姆:大娛樂家》則是因為入伍日程提前,而被迫提早結束,退伍後目前也正在忙碌的籌備音樂劇《光州》。

