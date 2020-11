歌声与演技兼具！在舞台剧上发光发热的偶像们，圭贤还曾因角色太悲伤而哭醒！

耳熟能详的舞台剧《三剑客》、《维特》、《光化门恋歌》都有这些偶像的参与演出呢!

|Super Junior 圭贤

2010年第一部舞台剧《三剑客》后,圭贤就开始演出过许多的作品,例如《Catch Me If You Can》、《拥抱太阳的月亮》、《Singing in the rain》等等,一路从配角演到主演,退伍后也参与了《维特》跟《笑面人》的演出,坚强的实力备受瞩目~

|Highlight 梁耀燮

一样演出过不少优秀作品的耀燮,当年透过《光化门恋歌》的首演后,包含《浪漫满屋》、《罗宾汉》等多个音乐剧和观众见面,后来更是因为《那些日子》让他累积了不少人气,今年也将再次参与《那些日子》的演出。

|INFINITE 金圣圭

同样也是由《光化门恋歌》出道的圣圭,在兵役期间也参加了陆军所创作的音乐剧《新兴武官学校》和《归来:那日的约定》,而不久前才刚结束《Kinky Boots》的公演,接下来的作品也让人非常期待~

|BTOB 徐恩光

当年凭藉著《基督山伯爵》正式成为音乐剧演员出道,那时的徐恩光也才出道1年多的时间而已,后来更是演出《女神在看》、《三剑客》等,后来的《巴纳姆:大娱乐家》则是因为入伍日程提前,而被迫提早结束,退伍后目前也正在忙碌的筹备音乐剧《光州》。

(图片或影片来源:IG@gyuram88、《那些日子》、《归来:那日的约定》、IG@btob_silver_light)

YuLing@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究