【11月新劇整理】「演技派男神」南宫珉帶著懸疑推理劇《日與夜》回歸啦！追劇清單越排越多了！

不知道大家上個月都追了什麼劇？很快地又到了11月，快來跟小編一起看看這個月有什麼新劇吧！

＊tvN月火劇《產後調理院》：11月2日播出



嚴志媛、朴河宣、張慧珍、尹博、林華映主演，以產後調理院（月子中心）為背景，講述身為高齡產婦的主角賢珍所展開的生育災難喜劇。（香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！）



＊MBC月火劇《拜託不要見那個男人》：11月10日播出



李濬榮、宋昰昀、尹普美、孔敏貞主演，講述想要戀愛的又想要避開錯誤對象的徐智星製造了「祖上神」一樣的AI冰箱，她研發的AI系統可以分辨出垃圾一樣的渣男，由此展開了浪漫的愛情喜劇。



＊JTBC月火劇《LIVE ON》：11月17日播出



黃旼炫、鄭多彬、盧鍾賢、楊惠智、妍雨、崔秉燦主演，講述以時尚和知名度來分階級的高中，站在金字塔頂端、目中無人的明星白浩朗，為了找出揭露自己過去的匿名者，進入了完美主義又頑固的高恩澤所在的廣播部，展開了羅曼史。（這劇將會在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！）



＊TV朝鮮週末劇《復仇吧》：11月21日播出



尹賢旻、金莎朗、裕善、鄭滿植、尹素怡主演，講述偶然接受復仇委任的姜海拉，在解決事件的過程中與權利對抗的懸疑復仇劇。



＊OCN週末劇《驚奇的傳聞》：11月28日播出



趙炳圭、劉俊相、金世正、廉惠蘭主演，講述惡鬼獵人組織「Counter」偽裝成麵店「姐姐的麵館」的店員打擊從死後世界來到地球追求永生的惡鬼的故事。



＊tvN月火劇《日與夜》：11月30日播出



南宮珉、金雪炫、李清娥、尹善宇主演，一部揭露與現在發生的神祕事件有關，28年前某村莊發生的神祕事件。（這劇將會在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！）



（圖：MBC、tvN、JTBC、TV朝鮮）

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