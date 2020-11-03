【11月新剧整理】「演技派男神」南宫珉带著悬疑推理剧《日与夜》回归啦！追剧清单越排越多了！

不知道大家上个月都追了什么剧？很快地又到了11月，快来跟小编一起看看这个月有什么新剧吧！

＊tvN月火剧《产后调理院》：11月2日播出



严志媛、朴河宣、张慧珍、尹博、林华映主演，以产后调理院（月子中心）为背景，讲述身为高龄产妇的主角贤珍所展开的生育灾难喜剧。（香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！）



＊MBC月火剧《拜托不要见那个男人》：11月10日播出



李浚荣、宋昰昀、尹普美、孔敏贞主演，讲述想要恋爱的又想要避开错误对象的徐智星制造了「祖上神」一样的AI冰箱，她研发的AI系统可以分辨出垃圾一样的渣男，由此展开了浪漫的爱情喜剧。



＊JTBC月火剧《LIVE ON》：11月17日播出



黄旼炫、郑多彬、卢钟贤、杨惠智、妍雨、崔秉灿主演，讲述以时尚和知名度来分阶级的高中，站在金字塔顶端、目中无人的明星白浩朗，为了找出揭露自己过去的匿名者，进入了完美主义又顽固的高恩泽所在的广播部，展开了罗曼史。（这剧将会在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！）



＊TV朝鲜周末剧《复仇吧》：11月21日播出



尹贤旻、金莎朗、裕善、郑满植、尹素怡主演，讲述偶然接受复仇委任的姜海拉，在解决事件的过程中与权利对抗的悬疑复仇剧。



＊OCN周末剧《惊奇的传闻》：11月28日播出



赵炳圭、刘俊相、金世正、廉惠兰主演，讲述恶鬼猎人组织「Counter」伪装成面店「姐姐的面馆」的店员打击从死后世界来到地球追求永生的恶鬼的故事。



＊tvN月火剧《日与夜》：11月30日播出



南宫珉、金雪炫、李清娥、尹善宇主演，一部揭露与现在发生的神秘事件有关，28年前某村庄发生的神秘事件。（这剧将会在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！）



（图：MBC、tvN、JTBC、TV朝鲜）

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