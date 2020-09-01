【影評】《屍殺半島》：從故事脈絡可見導演野心之大，可惜故事深度未能平衡

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時隔一個多月，香港戲院重開，本來在停業那週上映的《屍殺半島》（屍速列車：感染半島）終於能夠上映。

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延尚昊新作的時空設定在屍殺列車結局的4年後，南韓已被喪屍佔領，整個半島有如地獄，其他地方亦沒有出手相救，有人能夠逃亡到海外，有人則要留在國內掙扎求存。其實從故事脈絡可見導演野心之大，可惜故事深度未能平衡。



前作《屍殺列車》(Train to Busan)（屍速列車）內容多發生狹窄的高鐵車箱裡，縱使有更大場景也只是車站的追逐，但空間狹小反而迸發出人性更多層面，如男主角孔劉由本來自私自利到後來反省犧牲，以至一眾配角都有展現各式各樣的人性光輝或黑暗，而喪屍則成為他們求生時抉擇的人生交叉點。



來到本作其實喪屍出現數目雖然更多，卻幾乎只成為角色的槍靶、甚至只是馬路上不斷被汽車輾過的工具，故事世界觀擴大不少，既有回國鋌而走險希望重生的人、也有國內不斷逃亡避難的人、還有本來保護人民卻反過來變成欺壓弱小的人，故事空間變得倘大，其實利用三方人馬碰撞本應有更多發揮，可是很多角色的性格和動機都描寫得相當薄弱，甚至有些人物幾乎只作為推進劇情之用，他們生與死都不會令人在乎，又希望透過由姜棟元飾演的男主角背負著不忍回首的過去和在戲中經常被提起的一份人情債回應人性抉擇，但都不足以支撐整個故事。



動作設計方面，其實兩部作品都運用不少CG呈現視覺效果，但上回又的確顯得比較自然和有力，一來可能車箱內可能較容易營造迫真效果，還有人物在各個車箱穿插的緊張和空間壓迫都比較緊湊吧。新作以角色駕駛汽車追逐為主要動作設計，有不少荷里活大片如《狂野時速》系列(Fast & Furious)和《末日先鋒：戰甲飛車》(Mad Max: Fury Road)的影子，只是可能由於因為設定是由天才少女駕駛，各個飛車飄移的情境其實都是CG，令刺激感和投入度大大減弱。據說導演還想製作《屍殺半島》的前傳和後續故事，但這次的失手還能令人有信心嗎？



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