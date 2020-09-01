金賢重臨危不亂救人一命！「緊急處置太優秀救了當時失去意識的患者」
明星 2020年9月1日 星期二09:38 Erin
歌手兼演員的元祖花樣美男金賢重，最近除了經營自己的Youtube頻道，也宣布10月3日即將舉辦線上演唱會與粉絲們見面，而8月31日更傳出他在緊急時刻因為做出非常好的處置與救援，而挽回一條寶貴生命。
8月31日KBS報導：「8月24日在濟州島的某家日本料理店，主廚失去意識而暈倒了，當時在場的服務人員們都驚慌失措的尖叫了起來，聽到這尖叫聲有位男子朝患者跑來，確認了一下主廚的身體狀況，也將患者的頭立起確認他的進氣管道暢通，接著解開上衣扣子，也向員工們說「去打119」。」
這位男性在救援隊到達之前，持續為身體僵硬的主廚進行按摩，也指揮著現場的應急處理狀況，而且他也不間斷地與他說話，協助患者盡快恢復意識，119救護車到達之後，他也繼續協助的救護隊員們後續的工作。這位男子就是之前團體SS501的成員金賢重。
該餐廳高層表示：「因為在場職員們都是年輕的學生們，原本對於這樣的緊急狀態就比較不知道怎麼應對，遇到了金賢重先生這麼積極的幫助，挽救了寶貴的生命。因為當時太慌張了，連一句謝謝都還沒能好好對他說。」據說金賢重當天是與朋友們用餐完畢後，在餐廳外等待代駕司機時聽到尖叫聲，趕緊跑來協助。對此，金賢重所屬公司只表示，他只是做了該做的事而已，謙虛回應。
照片：HENECIA
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