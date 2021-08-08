韓國發行「2021國際韓流趨勢調查」:《愛的迫降》《寄生上流》李敏鎬&防彈少年團全球人氣再獲認證！

韓國國際文化交流振興院本月3日發表《2021國際韓流趨勢》報告，在過去一年裡韓流依然保持成長、文化內容出口額增長8.8%，各國對韓流內容的偏好呈現整體一致而細節不同的傾向。

以下是對18個海外國家消費者的調查結果：

2020最受喜愛的韓劇：《愛的迫降》（9.5%），《雖然是精神病但沒關係》（4.1%），《夫妻的世界》（2.8%），《梨泰院CLASS》（2.8%），《屍戰朝鮮》（2.5%）。



（圖：tvN《愛的迫降》海報）

2020最受喜愛的韓國電影：《寄生上流》（18.4%），《屍速列車》（10.2%），《屍速列車：感染半島》（3.5%），《#ALIVE》（2.1%），《狩獵的時間》（1.6%）。



（圖：《寄生上流》海報）

2020最受喜愛的韓國演員：李敏鎬（9.6%），炫彬（3.5%），孔劉（2.3%），宋慧喬（2.1%），李鍾碩（2.0%）。 其中，李敏鎬從2018年開始連續三年第一，並且和第二位保持穩定差距。



2020最受喜愛的韓國歌手/組合：防彈少年團（22.0%），BLACKPINK（13.5%），PSY（2.9%），TWICE（2.4%），EXO（2.1%）。 其中，防彈少年團從2018年開始連續三年第一。



2020最受喜愛的韓國遊戲：《絕地求生》（18.0%），《仙境傳說》（11.6%），《穿越 火線》（9.8%），《黑色沙漠》（7.5%），《魔靈召喚》（7.2%）。 其中前四位從2018開始排名沒有變化。

說到韓國時最先想到的形象：（依次為）K-Pop，韓餐，IT產業，韓流明星，電視劇。

除了整體一致之外，部份地區對韓劇和韓星的偏好略有不同：《繼承者們》和《德魯納酒店》只有在歐洲進入TOP 3，在中國大陸最受喜愛的韓劇仍然是《來自星星的你》、《大長今》、《惡之花》和《請回答1988》，在日本最受喜愛的韓劇則仍然是《冬季戀歌》，可見韓流始祖作品在這些地方的影響力依舊強勁；防彈少年團在大部份地區都是最受喜愛的KPOP藝人，只有亞洲/大洋洲的第一寶座屬於BLACKPINK。



報告還列出了更詳細的個國家地區偏好作品名單，有興趣的朋友可以點這裡前往韓國文化體育觀光部網站查閱哦~

（圖：《寄生上流》&《愛的迫降》官方海報、IG@actorleeminho、BTS Official Facebook）

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