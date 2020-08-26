本週五（28日）香港的戲院解封！《屍殺半島》壓軸殺入

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香港的戲迷都期待而久了！

原定於7月15日港韓同步上映的《屍殺半島》（屍速列車：感染半島）因戲院停業而延期，香港戲院現於8月28日（今個星期五）重開，發行商亦安排《屍殺半島》於戲院重開當日盛大獻映！《屍殺半島》喪屍熱潮繼前作《屍殺列車》後再度席捲全球，7月15日起陸續在韓國、台灣、新加坡、馬來西亞、美國等地開畫，票房全數報捷！



截至8月24日，韓國入場人次已達3,805,190，上星期於美國開畫更打入北美票房第7位，全球票房已將近4億港元，觀眾好評一浪接一浪：「緊張刺激！」「人屍激鬥、車戰場面都看得非常過癮！」「非一般的觀影體驗，一定要在戲院看！」

男主角姜棟元更特地為香港觀眾拍片：「知道香港戲院因為疫情原因而停業，《屍殺半島》因此而延期上映真的很可惜。但很開心聽到戲院終於重開，《屍殺半島》亦會於戲院重開當日與香港觀眾見面！電影更會有IMAX、4DX、Screen X的特別聲畫版本，大家一定要在戲院觀賞！希望大家多多支持！」





故事大綱 ：

香港史上NO.1賣座亞洲電影《屍殺列車》暑假飆速殺入香港！上集列車駛往釜山後，喪屍病毒瞬間全國爆發，4年後的韓國屍毒遍野，被全球孤立，淪為死城。所餘無幾的生還者踏上最後一艘難民船，離開被世人遺棄的朝鮮半島。退伍軍人正錫 (姜棟元 飾) 和家人有幸登上難民船，但一上船便發現喪屍潛伏，幸得香港收容，這批韓國人才得以上岸，以「半島難民」身分在香港重新生活。但正錫受不住金錢誘惑，加入了一個回國竊取巨額美金的行動。他和隊友重返韓國，竟然發現仍有一班未受屍毒感染的人在掙扎求存，正錫決定帶這班倖存者逃生，他們最後能否成功逃出屍殺半島？

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