【影评】《尸杀半岛》：从故事脉络可见导演野心之大，可惜故事深度未能平衡

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时隔一个多月，香港戏院重开，本来在停业那周上映的《尸杀半岛》（尸速列车：感染半岛）终於能够上映。

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延尚昊新作的时空设定在尸杀列车结局的4年后，南韩已被丧尸占领，整个半岛有如地狱，其他地方亦没有出手相救，有人能够逃亡到海外，有人则要留在国内挣扎求存。其实从故事脉络可见导演野心之大，可惜故事深度未能平衡。



前作《尸杀列车》(Train to Busan)（尸速列车）内容多发生狭窄的高铁车箱里，纵使有更大场景也只是车站的追逐，但空间狭小反而迸发出人性更多层面，如男主角孔刘由本来自私自利到后来反省牺牲，以至一众配角都有展现各式各样的人性光辉或黑暗，而丧尸则成为他们求生时抉择的人生交叉点。



来到本作其实丧尸出现数目虽然更多，却几乎只成为角色的枪靶、甚至只是马路上不断被汽车辗过的工具，故事世界观扩大不少，既有回国铤而走险希望重生的人、也有国内不断逃亡避难的人、还有本来保护人民却反过来变成欺压弱小的人，故事空间变得倘大，其实利用三方人马碰撞本应有更多发挥，可是很多角色的性格和动机都描写得相当薄弱，甚至有些人物几乎只作为推进剧情之用，他们生与死都不会令人在乎，又希望透过由姜栋元饰演的男主角背负著不忍回首的过去和在戏中经常被提起的一份人情债回应人性抉择，但都不足以支撑整个故事。



动作设计方面，其实两部作品都运用不少CG呈现视觉效果，但上回又的确显得比较自然和有力，一来可能车箱内可能较容易营造迫真效果，还有人物在各个车箱穿插的紧张和空间压迫都比较紧凑吧。新作以角色驾驶汽车追逐为主要动作设计，有不少荷里活大片如《狂野时速》系列(Fast & Furious)和《末日先锋：战甲飞车》(Mad Max: Fury Road)的影子，只是可能由於因为设定是由天才少女驾驶，各个飞车飘移的情境其实都是CG，令刺激感和投入度大大减弱。据说导演还想制作《尸杀半岛》的前传和后续故事，但这次的失手还能令人有信心吗？



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