在韓黑人藝人Sam Okyere舊事被扒，同意性騷擾女星留言+加納先看身材！圭賢曾吐槽：眼神不要上下來回瞟

活躍在《非首腦會談》、《真正的男人》等綜藝節目中而被廣大觀眾所熟悉的黑人藝人Sam Okyere被扒出回應性騷擾女星的留言、種族歧視，他的社交也因此淪陷，被憤怒的網友們刷屏。
事情要從去年3月Sam Okyere和女演員朴恩惠的一張合影說起。 當時似乎並沒有引發爭議，時隔一年的現在被網友重新翻出後，引發眾怒。 當時Sam Okyere上傳合影，並表示：「姐姐，我們是橘子焦糖」。 PO文下方就有某國外網民留言稱：「Cute once you go black, you never go back. Lol」。 有了解英文和國外文化的網友就解釋，這句話的含義為「和黑人男性有過性關係的人就很難再和其他種族的男性發生關係」。 明顯有著性騷擾含義的該條留言引來了Sam Okyere的「Preach」的回復，「Preach」字面意思為「布道」、「說教」，但也有「同意」的意思。 於是網友們就認為這就是Sam Okyere在同意網友言語性騷擾朴恩惠的行為。
此事曝光之後，Sam Okyere另一件舊事也被扒出。 2014年，Sam Okyere上《Radio Star》節目時看演員崔如真的眼神不善，節目播出之後就被觀眾批評過。 Sam Okyere一邊目不轉睛地盯著崔如真的身體，一邊感歎「你太美了」，赤裸裸的眼神直接被主持人圭賢指責：「眼神不要上下來回瞟」。 但當時Sam Okyere表示這是文化差異，在他的祖國迦納都是先看別人的身材。 不善的眼神也讓崔如真很是尷尬，只說「你的眼神上上下下看了很久」。
在最近播出的綜藝節目《大韓外國人》中，Sam Okyere再次遇上崔汝珍，他還大膽表白：「你太美了，今年我見過的人中你最美了。 」
此前，議政府高中的畢業生COSPLAY了「黑人抬棺」，該學校一直以奇葩的畢業照風格而聞名。 但Sam Okyere看了COS照之後生氣指責這是種族歧視，當時還掀起了熱議。 不過，沒多久之後他就為自己的草率言行道歉。 事情似乎到此告一段落，卻沒想到關於他的負面舊事被翻出來，甚至有大批觀眾上網留言要求《大韓外國人》劇組讓其退出。
「圖：Sam Okyere IG、《Radio Star》」
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