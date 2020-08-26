在韩黑人艺人Sam Okyere旧事被扒，同意性骚扰女星留言+加纳先看身材！圭贤曾吐槽：眼神不要上下来回瞟

活跃在《非首脑会谈》、《真正的男人》等综艺节目中而被广大观众所熟悉的黑人艺人Sam Okyere被扒出回应性骚扰女星的留言、种族歧视，他的社交也因此沦陷，被愤怒的网友们刷屏。
事情要从去年3月Sam Okyere和女演员朴恩惠的一张合影说起。 当时似乎并没有引发争议，时隔一年的现在被网友重新翻出后，引发众怒。 当时Sam Okyere上传合影，并表示：「姐姐，我们是橘子焦糖」。 PO文下方就有某国外网民留言称：「Cute once you go black, you never go back. Lol」。 有了解英文和国外文化的网友就解释，这句话的含义为「和黑人男性有过性关系的人就很难再和其他种族的男性发生关系」。 明显有著性骚扰含义的该条留言引来了Sam Okyere的「Preach」的回复，「Preach」字面意思为「布道」、「说教」，但也有「同意」的意思。 於是网友们就认为这就是Sam Okyere在同意网友言语性骚扰朴恩惠的行为。
此事曝光之后，Sam Okyere另一件旧事也被扒出。 2014年，Sam Okyere上《Radio Star》节目时看演员崔如真的眼神不善，节目播出之后就被观众批评过。 Sam Okyere一边目不转睛地盯著崔如真的身体，一边感叹「你太美了」，赤裸裸的眼神直接被主持人圭贤指责：「眼神不要上下来回瞟」。 但当时Sam Okyere表示这是文化差异，在他的祖国迦纳都是先看别人的身材。 不善的眼神也让崔如真很是尴尬，只说「你的眼神上上下下看了很久」。
在最近播出的综艺节目《大韩外国人》中，Sam Okyere再次遇上崔汝珍，他还大胆表白：「你太美了，今年我见过的人中你最美了。 」
此前，议政府高中的毕业生COSPLAY了「黑人抬棺」，该学校一直以奇葩的毕业照风格而闻名。 但Sam Okyere看了COS照之后生气指责这是种族歧视，当时还掀起了热议。 不过，没多久之后他就为自己的草率言行道歉。 事情似乎到此告一段落，却没想到关於他的负面旧事被翻出来，甚至有大批观众上网留言要求《大韩外国人》剧组让其退出。
「图：Sam Okyere IG、《Radio Star》」
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