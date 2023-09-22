請注意周遭韓國明星！ 2NE1 Dara、2PM玉澤演、李先彬、Awe5ome Baby孫秀旼等出沒台灣街頭

疫情趨緩後，便有相當多韓國藝人來台開唱、開見面會，不過也有些藝人是悄悄來台，你有注意他們是否就在身邊嗎？

Dara

2NE1 Dara（朴山多拉、Sandara Park）16日突然Po了一系列照片，寫下「#DaraInTaiwan exploring #Taipei」自創「Dara在台灣」Tag還形容自己正在「探索」台北。從照片可知她探索了台北101、中正紀念堂、小膳香成都麻辣火鍋、春水堂，甚至「探索」了路人的毛孩貓咪。



來台灣必逛的夜市也沒少，射氣球、喝台灣啤酒……她透露自己是來台工作的，僅一天空檔遊玩，文字中傳達出了些許遺憾，而下一句話則讓粉絲激動不已，她說：「太想念台灣Blackjacks（2NE1粉絲名），我還記得我們在台灣的New Evolution和AON tour（皆為2NE1巡迴演出名稱），太好玩了！希望未來能再見到你們」（哭臉、祈禱）。」台灣歌手魏如昀都出沒留言。



Dara離開也依依不捨，拍下多張機場照，似乎想將桃園國際機場盡收眼底，而最後一張西門町拍下的遊戲《劍靈》廣告照疑似暗示了此行目的？



玉澤演

2PM玉澤演16日來台舉行個人粉絲見面會，現場粉絲福利好到不是粉絲都羨慕‎，而他依舊和上半年受品牌邀約一樣親民，就在路上慢跑！也許我們可以期待一下他YouTube新的台灣行Vlog，不曉得這次吃了什麼美食了呢？（上次台灣行指路：‎玉澤演來台灣超親民～Vlog公開享用各種美食，招牌「哇哇哇」超可愛XD‎）



李先彬

《酒鬼都市女人們》演員李先彬近日在個人IG發布了多張夜景照，包括夜市吃燒烤、九份逛街，喊：「九份很漂亮！」但粉絲都覺得她的人更美呢！拍出來的美照令人頻頻讚嘆，也不禁詢問：「李光洙也有一起嗎？」甚至放了李光洙的哏圖（李先彬與李光洙是明星戀人啊～！）。



留言中還可見從小在韓國長大的台灣歌手孫盛希用韓文興奮留言：「哦哦哦哦！！！！ 來臺灣了！！！！」《山茶花開時》演員池伊秀：「小漂亮，去哪裡了啊啊啊」DIA熙賢也說：「So pretty…So cute…」



孫秀旼

Awe5ome Baby出身孫秀旼今年不曉得來台灣幾次了，IG與YouTube多次分享台灣行內容，YouTube影片已多達十七支，「沉迷」於台灣啤酒的她，近日更宣布「為了台灣啤酒定居台灣」，住進了來台旅居的FANATICS到怡家裡，兩人10年前是同期練習生。粉絲都相當開心「啤酒隊長回歸」、「啤酒隊長為了啤酒定居台灣也是合理的」。



驚喜的是，曾來台曾與周渝民（仔仔）主演台劇《深情密碼》、近年演出《戀慕》與《還魂》的演員朴恩惠，經常在孫秀旼IG上的「台灣文」冒出來，說著「那邊很好吧？我去過之後已經要15年了……」、「台灣不管什麼都很好吃」、。



BAE173、DKB

BAE173、DKB兩團，部分成員17日參與完‎第二場《PEAK TIME》TOP6台北場演唱會後，被臨江街夜市（通化夜市）攤販捕捉到逛夜市，從影片可聽見有粉絲直呼成員「好可愛唷」。



金寶拉

模特兒金寶拉8月就曾來台，表示睽違4年來台灣「每一刻都讓我心動」、「台灣有太多漂亮的地方完全身陷其中」、「對台灣是真心」，她拍出來的影片、照片讓台灣網友驚呼「因為有妳，台灣變得更漂亮了」、「為什麼妳的西門町和我的西門町看起來不一樣？」



最新消息是，金寶拉受邀台灣中華職棒統一7-ELEVEn獅隊邀請，24日要在台南棒球場擔任開球嘉賓，金寶拉稍早興奮的在IG限時動態發出自己穿上主題日球衣的照片。是不是能再期待女神出沒街頭了呢？又會有什麼美麗的街拍作品了呢？



有時候出門，不妨看看周遭有沒有明星藝人出沒吧！或許會有意想不到的收穫呢！

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