《玩什麼好呢？》知美劉個別面談「退貨遠征隊」：李孝利「未婚但有同居男友，需要安排婦產科行程」

劉在錫最新身分，成為了《玩什麼好呢？》中即將出道的女團「退貨遠征隊」的企劃公司代表知美劉，上周末播出的內容，為了與她們合作並簽約，知美劉，先了解個別特性並詢問他們經紀人的期待人選，還有她們在團隊中的新名字。
8月22日播出的MBC節目《玩什麼好呢？》，之前還是SSAK3中的劉Dragon，本集立刻變身為知美劉，擔任「退貨遠征隊」四成員李孝利、嚴正化、Jessi與華莎的企劃代表。四人四色談話的內容與要求事項大不同（除了對於音樂都一樣是「Don’t Touch」），不過其中以李孝利最為犀利。
知美劉問李孝利說：「聽說妳老公也是做音樂的？」李孝利卻回應：「我沒有老公，我還沒結婚啊。」「因為是女團，必須要未婚的。但我有男朋友喔，其中也有做音樂的朋友。」李孝利用這樣的方式提起了老公李尚順。
劉在錫繼續問：「在公開場合約會的嗎？」李孝利說：「都住在一起了，同居生活，不過我不想公開，也麻煩對我的成員們保密。」劉在錫專業地回應說有可能遭到其他人舉報，李孝利說：「會小心的，盡量讓那位朋友不要出門，反正他現在在濟州島應該也不太會被發現。」眼神相當銳利，語氣也相當謹慎認真的樣子，更令觀眾們發笑。
接著李孝利還特別要求：「雖然我沒結婚，但是有想生個小孩，所以最近都有到婦產科檢查，行程上需要錯開並預留去婦產科的時間。」劉在錫還回應家中有生小孩的經驗，卻被李孝利直接一問「你結婚了嗎？」劉在錫想了幾秒鐘說：「沒有，我還沒結婚，生小孩是認識的人有經驗，我也是未婚喔。」劉在錫也投入這個單身的情境劇。
李孝利突然開始撩了起來，問：「那你的理想型是哪種？像我這樣的類型如何呢？我是很開放的類型。」劉在錫顯得手足無措了起來，趕緊說自己是相反類型的人，令觀眾們覺得兩人的情境對話也太搞笑了。下周四人將一起與知美劉進行會議討論，成員們分別會取什麼樣的藝名呢？
照片：MBC《玩什麼好呢？》截圖
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